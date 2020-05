Pohledští a havlíčkobrodští fotbalisté se scházejí jednou týdně. Přípravné zápasy se zatím ještě chystají. V Pohledu plánují i soustředění, v céčku Slovanu asi přijde na řadu výměna trenéra.

Pohled a brodské céčko se schází jednou týdně. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

TJ SOKOL POHLED

„Začali jsme jen tak lehce. Scházíme se zatím jednou v týdnu, v pátek. Je to víceméně herní trénink. Teď ještě dáváme dohromady soustředění,“ prozradil pohledský trenér Jiří Polák, který s týmem vše bude dávat dohromady na druhém tréninku. „Přípravné zápasy budu dávat dohromady. Chtěl bych dva týmy z vyšší soutěže a další podle toho, kdo se nám naskytne,“ řekl Polák. Ten by měl mít stejný kádr, který zakončil sezonu. „Navíc by se měl vrátit Petr Slanař z Brodu a Radek Zych ze Šlapanova,“ naznačil.