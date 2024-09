Z prvních tří utkání zisk čtyř bodů, a to mohlo být ještě i lépe. Z následujících tří už ovšem ani bod. Taková je bilance fotbalistů Pohledu v premiérové sezoně po postupu do krajské 5. ligy. „Všechno je tu mnohem rychlejší, k tomu individuální schopnosti klíčových hráčů jednotlivých týmů jsou na vysoké úrovni,“ komentoval Pabousek.

Ten neskrýval, že po úvodních třech kolech měl pocit, že by jeho tým mohl mezi krajskou elitou působit se ctí. „Říkali jsme si tehdy, že bychom mohli obstát. V Chotěboři to byla smolná prohra, ale pak přišla remíza v kvalitním duelu s Novou Vsí a výhra v Pacově. Další tři zápasy nás ale vrátily na zem,“ neskrýval.

Prohry 1:5 s Pelhřimovem, 0:3 ve Staré Říši a naposledy 1:3 v domácím souboji nováčků se Šebkovicemi znamenaly velký propad tabulkou. „Pelhřimov i Stará Říše jsou ex-divizní mančafty, tam jsme tahali za kratší konec provazu. Mnohem více mě ale mrzí prohra se Šebkovicemi, protože ty patří mezi hratelnější soupeře,“ uvědomoval si lodivod Pohledu.

Důležitost nedělního souboje si v klubu z Havlíčkobrodska dobře uvědomovali už před úvodním hvizdem. „Už před utkáním jsme řešili, že je to, vzhledem k postavení obou mužstev v tabulce, nesmírně důležitý zápas. Bohužel jsme vyrobili několik fatálních individuálních chyb, které Šebkovice potrestaly,“ mrzelo Pabouska.

Právě individuální chyby, resp. schopnost je potrestat, je jedním z určujících momentů předposledního místa Pohledu v tabulce. „To je oproti šesté lize velký rozdíl. Pokud tady zachybujeme, soupeři to prakticky okamžitě potrestají. Na druhou stranu jich oni nám tolik nenabídnou. Zápas s Šebkovicemi jsme bohužel nezvládli, asi nám začíná boj o záchranu,“ zdůraznil.

Že by tedy rezignace na vyšší mety? „To určitě ne, pořád platí, že bychom se chtěli pohybovat v klidném středu tabulky. Pokud jsme ale po polovině podzimu v tabulce předposlední, je potřeba vnímat realitu. My jsme postupovali s tím, že to v první řadě zkusíme, protože dobře polovina hráčů nemá zkušenosti z vyšší soutěží, než byla šestá liga,“ připomněl.

Právě nedostatek zkušeností jeho tým trápí. „Z ní pramení chyby, o nichž jsem už hovořil. Máme ale i trošku smůly na absence. Vinou zranění a nemocí nám teď chybí čtyři hráči ze základu, kádr přitom není široký, navíc ani nemáme rezervní mančaft. Rozhodně se na to nechci vymlouvat, ale i tohle nás poznamenalo,“ zdůraznil.

V dalším kole Pohled zajíždí na hřiště Sapeli Polná (6. v tabulce – pozn. red.), poté jej čekají dva důležité zápasy proti rezervám Žďáru nad Sázavou (10.) a Nového Města na Moravě (14.). „Pořád je před námi ještě dvacet zápasů, těch důležitých bude spousta. Teď ovšem zrovna narazíme na soupeře, kteří jsou, neříkám zrovna na naší úrovni, ale pro nás rozhodně hratelnější. Musíme proto jít zápas od zápasu a zkoušet bodovat,“ dodal Pabousek.