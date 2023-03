Lídr soutěže zahájil zimní přípravu podle plánu v polovině ledna. „Zimní příprava vypadala podobně jako v minulém roce, kdy jsme na jaře završili vydařený podzim postupem. Chodili jsme do posilovny, nechyběly výběhy do terénů, v Havlíčkově Brodě jsme si chodili zahrát fotbálek na hřiště s umělým povrchem. Myslím, že na jaro budeme připraveni dobře,“ uvedl k přípravě Jan Růžička, sekretář Pohledu, který je současně prvním brankářem mužstva.

V sobotu 25. února se lídr A skupiny I. A třídy utkal na umělé trávě v Chotěboři s Přibyslaví, Pohled nad lídrem A skupiny nejnižší krajské soutěže zvítězil 4:2. V plánu klubu jsou ještě dva přípravné zápasy s týmy z krajského přeboru, nejbližší v sobotu 11. března s Ledčí nad Sázavou. „Generálkou před sezonou bude pak 18. března zápas se Slavojem Polná, ten už bychom rádi odehráli na přírodní trávě,“ zmínil Jan Růžička.

Fotbalový krajský přebor začíná. Dočká se konečně Pelhřimov vytouženého postupu?

Kádr mužstva, kterého se jako trenéři loni v létě ujali Michal a Petr Sobotkovi, se v zimní přestávce nezměnil. Nezměnil se ani cíl pokusit se o historický postup Pohledu do krajského přeboru. „Chtěli jsme být po podzimu v lepší polovině tabulky, první místo je i pro nás překvapením. Když skončíme první, tak do přeboru půjdeme, ale úplně na to nemyslíme,“ řekl už po podzimu Jan Růžička.

Před druhým Pacovem má Pohled tříbodový náskok. Vzájemné utkání je na programu až v předposledním kole, výhodu domácího prostředí bude mít Pohled, který v Pacově prohrál 1:3.

V tabulce třetí Mírovka ztrácí na čelo už devět bodů, o bod zpět jsou Štoky. Největší starosti s udržením soutěže bude mít čtrnáctý Rozsochatec, který uhrál na podzim jen deset bodů. Tříbodový náskok mají Lípa a Nový Rychnov, o další dva body víc uhrály Košetice.