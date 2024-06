Zatímco v minulé sezóně Sokol Pohled přišel o postup v posledním kole, letos se mohl radovat již dvě kola před koncem. I když radovat. Oslava zatím byla jen symbolická. „Ještě máme před sebou dvě utkání,“ culí se Jiří Pabousek. „Samozřejmě už něco málo proběhlo. Bylo to takové bezprostřední. Nečekali jsme, že to už nyní pro nás dobře dopadne. Trošku jsme to oslavili, ale hlavní oslava proběhne až po posledním utkání.“

Trenér Pohledu před startem jarní části jasný cíl postoupit nedostal. Pabousek ale netajil, že se chce s týmem poprat o postup: „Tak jsme se poprali,“ dodává se spokojeným úsměvem.

Souhrn 1. A třídy: Debakl Tisu i Světlé, Pohled si zajistil postup do přeboru

Týmu vyšel vstup do odvetné části. Pohled vyhrál osm utkání v řadě. Jenže další dva zápasy, možná pod dojmem velké příležitosti, celek prohrál. Na hřišti konkurenčního Tisu 0:2, následně doma s Kostelcem 1:2. „Asi na nás dolehla troška nervozity,“ přemítá Pabousek. „Ale důležitý byl úvod jara, který byl perfektní. Vyhráli jsme osm utkání za sebou. Bohužel, náš kádr, i tím, že nemáme B tým, je poměrně úzký. V poslední době se nám zranili čtyři hráči ze základní sestavy, což se právě v posledních dvou utkáních projevilo.“

Zkušený kouč ani hráči však nezpanikařili. „Stále jsme ale měli situaci ve svých rukách a věřili jsme, že to dotáhneme do úspěšného konce. Potřebovali jsme po porážce v Tisu vyhrát dvě utkání ze čtyř. S Kostelcem doma se to ještě nepovedlo, vyšlo to až v Chotěboři. Po tomto utkání jsme si říkali, že už jednou do konce sezóny vyhrajeme. Vzápětí jsme se dozvěděli výsledky z Kostelce i Světlé – a bylo hotovo.“

Vloni přišel Pohled o postup v posledním kole v Mírovce:

Co podle kouče rozhodlo o triumfu ve skupině? „Viděl bych to v postupné cestě od začátku zimní přípravy, kdy jsem k týmu přišel,“ odpovídá Pabousek. „Byl jsem překvapen tím, že nemáme žádnou umělou trávu a tři čtvrtiny zimní přípravy jsme absolvovali na oválu. Tedy v podstatě jen kondičním zaměřením. Přesto kluci chodili na tréninky poctivě a účast byla téměř stoprocentní. To byl zcela jistě základ našeho úspěchu.“

Poctivá zimní dřina se na jaře parádně zúročila. „Přestože máme v kádru spíše starší kluky, tak jsme ve většině duelů soupeře ve druhých poločasech přehrávali,“ těšilo trenéra.

V souvislosti se zmíněnou absencí B týmu i postupem do nejvyšší krajské soutěže budou v Pohledu muset zapracovat na šíři kádru. „To bude určitě potřeba,“ potvrzuje Jiří Pabousek. „Zatím spíše situaci sondujeme. My jsme dokonce dosud řešili, zda do krajského přeboru vůbec jít, zda to nebude na nás moc silná káva. Protože ale Pohled krajský přebor nikdy nehrál, řekli jsme si, že by byla škoda to nezkusit. Doufám, že to nebude jenom na rok. Chtěli bychom hrát soutěž na solidní úrovni. Tím se dostáváme k tomu, že kádr bude opravdu potřeba rozšířit a posílit. Něco máme v hlavě, někoho máme rozjednaného, ale více se o tom bavit je ještě hodně brzy.“