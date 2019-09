Hosté šli velmi rychle do trháku. Po rohu se prosadil hlavou Keller, a než se domácí rozkoukali, už to bylo o dva góly! Tentokrát po ztrátě míče nezachytila obrana pohyb Bělovského, který se dostal před Šánu, a nedal mu šanci. Opařený Bedřichov inkasoval za chvíli potřetí. Keller si zopakoval situaci ze 3. minuty a hlavou po rohu opět nezaváhal. Chotěboř dominovala i ve druhé části. Šikovný Martin Somerauer udeřil hned dvakrát, až poté se po faulu na Grepla trefil z pokutového kopu Lacina.

„Takový zápas hodnotí dobře. Myslím, že to bylo jednoznačný. Hlavně po tom začátku, kdy jsme dali tři branky a ještě měli další spoustu šancí. Mrzí mě jen, že jsme neudrželi nulu, že kluci Tomášovi nepomohli, ale za takového stavu je těžké udržet koncentrovanost," řekl k zápasu Miroslav Plíšek, trenér Chotěboře.

Góly: 88. Lacina (PK) – 3. a 19. Keller, 5. Bělovský, 52. a 64. Martin Somerauer. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 1:0. Diváci: 62. Poločas: 0:3. Bedřichov: Šána – Paulík, Mareš (40. Štěpánek), Pojer, Dvořáček (60. Fuxa) – Neuwirth, Göth, Grepl, Diviš (81. Kolman) – Novák (81. Zamazal), Lacina. Chotěboř: Dobrovolný – V. Janda, Hanousek (63. F. Janda), Keller, Chlad - Bělovský, Martin Somerauer, Marek Somerauer, Plíšek - Voborník, Moravec. Nejlepší hráči: Martin Somerauer, Keller, Dobrovolný.

HFK TŘEBÍČ – PŘIBYSLAV 4:1

Série tří vítězství v řadě se projevila na psychice třebíčského týmu, zápas měl prakticky od začátku ve svých rukách. Pro utkání byly klíčové branky Benceho, který do poločasu zvyšoval už na 2:0. Defenziva Přibyslavi tentokrát příliš dobře nepracovala, v obraně se objevovala okénka, která dokázal HFK využít.

„S takovýmhle přístupem některých hráčů, nemůžeme hrát krajský přebor rovnocenně. Dokud si kluci neuvědomí, že musí trochu zabojovat a trochu mít disciplínu, tak to lepší nebude. Ve druhé půli už byl náš výkon přímo tragický," zhodnotil výkon svých svěřenců přibyslavský kouč František Polák.

Góly: 20. a 44. Bence, 64. Maleta, 69. Florián – 87. Novotný. Rozhodčí: Pojezný, ŽK: 0:3. Diváci: 125. Poločas: 2:0. HFK Třebíč: Duba - J. Uličný, Suchna, Brabenec, Hrbáček - Ošmera (70. Lorenc), Florián, Válek, Maleta - R. Bence, Durda (86. Richtr). Přibyslav: Pazderka - Prchal, Vopršal, Ondra, Votava - Novotný, Pochop, Sibera, Škacha - Bačkovský (60. Vykoukal), Vostál. Nejlepší hráči: Bence, Florián, Suchna.

ŠEBKOVICE - LEDEČ N. S. 1:1

Až v osmém zápase se Šebkovice mohly po delší době radovat opět z vedení, když po brance Prokeše otevřely skóre spíše bojovného utkání. Ve 35. minutě měl druhou branku na noze Novotný, ale těsně minul. A tak přišel trest v podobě vyrovnávací branky hostí o čtyři minuty později. Ve druhé půli přišla pasáž, kdy se domácí spíše bránili a to úspěšně. Když se s blížícím koncem neprosadili ve svých příležitostech ani Šebkovičtí, rozešli se oba soupeři smírně.

„Je to pro nás jednoznačně ztráta. My jsme prospali úvodních dvacet minut, kdy nám soupeř dal gól. Zápas byl vyrovnaný, ale pak jsme začali Šebkovice přehrávat, do poločasu jsme srovnali. Druhou půli se hrálo takřka na jednu bránu, měli jsme asi pět gólovek. Doplatili jsme neproměňování šancí," uznal ledečský trenér Martin Nepovím.

Góly: 21. Prokeš - 39. J. Gramer. Rozhodčí: Pojezný, ŽK: 3:2. Diváci: 184. Poločas: 1:1. Šebkovice: Kuba – Němec, D. Karásek, Dvořák, Netík (81. Zikmund) – Busta, T. Kotačka, Renát, Prokeš, Říha – Novotný (90. Holčapek). Ledeč n. S.: T. Bezděk – Žemlička, Šíma, J. Gramer, Karel – Vodička, F. Gramer, Nepovím, Fišer (77. Trpišovský) – Martinek (69. Havel), Smejkal. Nejlepší hráči: D. Karásek, Prokeš – J. Gramer.