ŽIROVNICE – LEDEČ N. S. 1:0

František Polák, trenér Ledče n. S.: V první půli to byl vyrovnaný zápas, ale po půl hodině Žirovnice převzala iniciativu. Vytvořila si nějaké náznaky šancí a vytěžila z toho i branku, po našem zaváhání. Druhý poločas jsme chvílemi byli lepší, ale bohužel nedotáhneme útočné akce ani k nějaké šanci. V ofenzivě jsme sterilní, kluci si nevěří.

PŘIBYSLAV – ŠEBKOVICE 5:1

Jiří Stejskal, trenér Přibyslavi: Konečně jsme dali branky. Soupeř hrál jednoduchý fotbal. Nakopával míče na svého útočníka, který měl podržet balon pro záložní řadu a tak měla zahrozit. Celkem se mu to i dařilo. Každopádně první poločas byl hodně utahaný. Snažili jsme se hrát, aby se to trochu rozhýbalo. Díky tomu jsme dali dvě branky a zaslouženě vedli. Do druhého poločasu jsme šli opět aktivně, abychom diktovali tempo. Po pěkných akcích jsme přidali další dvě branky a jednu z penalty. Mezi nimi po našem zaváhání soupeř snížil na 4:1. Jinak ale vítězství bylo zasloužené.

PELHŘIMOV – CHOTĚBOŘ 2:0

Miroslav Plíšek, trenér Chotěboře: Pelhřimov vyhrál zaslouženě. Nepohlídali jsem si jednu standardku a utekl nám začátek druhého poločasu.