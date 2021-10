Kdyby se minulá sezona východní skupiny 1. A třídy dohrávala, jistojistě by fotbalisté Rapotic bojovali o záchranu. Za devět kol, která se loni stihla odehrát, totiž získali jen sedm bodů. „Ten rozdíl je samozřejmě citelný. V létě se nám podařilo vhodně doplnit mužstvo. Především dvojice posil z Ukrajiny naši hru citelně zvedla. Současně se nám ale také vyprázdnila marodka,“ popisoval Kovařík.

Naposledy svoji dobrou formu hráči Rapotic prokázali v sobotním šlágru 12. kola druhé nejvyšší krajské soutěže na Vysočině. Na půdě třetího Jemnicka zvítězili jednoznačně 5:2

Jak moc jim pomohla absence kanonýra Kříže v sestavě Jemnicka? „Takhle bych to nehodnotil. Ano, Kříž je výborný fotbalista a domácím určitě chyběl. Ale i my jsme nastoupili bez čtyř hráčů základní sestavy, včetně obou Ukrajinců. Ti se na nějaký čas vrátili do své vlasti a v našem dresu se znovu objeví až na jaře,“ vysvětloval.

Přitom start do šlágru hostům vůbec nevyšel. „Po chybě gólmana jsme brzy prohrávali. Kluci se z toho ale okamžitě oklepali, brzy jsme vyrovnali a do půle skóre otočili v náš prospěch. Po změně stran už jsme zápas měli pod kontrolou,“ sdělil.

O výhře 5:2 rozhodla podle Kovaříkových slov produktivita. „Hra v poli byla vyrovnaná, ale my jsme naše příležitosti dokázali efektivněji využít,“ povšiml si.

Ve zbytku podzimu čekají Rapotice už jen dva zápasy. Předehrávku prvního jarního kola totiž s Budišovem vítězně odehráli už na svátek svatého Václava. „Vyplatilo se to. Přišlo hodně lidí, navíc jsme vyhráli,“ usmíval se.

Pokud doma celek z Třebíčska v neděli porazí Kostelec, budou mít jistotu, že přezimuje na prvním místě. „Titul půlmistra je naším cílem. Kostelec chceme jednoznačně porazit a pak už zajet do Budišova naši pozici pro jaro ještě nějakým bodem vylepšit,“ dodal Kovařík.