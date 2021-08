S tím musel souhlasit i kormidelník Sapeláků Jiří Babínek. „Je to tak, nedá se, než souhlasit,“ nehledal žádné výmluvy.

V prvním kole domácí debakl 0:5 se Speřicemi, o týden později další vysoká prohra, tentokrát 1:5 v Třebíči. „V prvním případě byly na vině vysoké porážky kvalita soupeře a neplnění taktických věcí. Ve druhém zápase šlo o hrubé individuální chyby, kterými jsme se připravili o možný bodový zisk,“ vysvětloval.

Svoji roli v nevydařeném startu hraje rovněž početná marodka. „Mužstvo není až tak sehrané, navíc nám chybí spousta hráčů. Z nichž se dvěma, jimiž jsou Adam Průcha a Ondra Košík, se počítalo, že mužstvo potáhnou,“ sdělil.

Současný úzký kádr se markantně projevil naposledy v Třebíči, kde měl zkušený trenér pouze dva náhradníky. „Posledních deset minut jsme tak hráli jen v deseti, protože jsem už místo našeho zraněného hráče neměl na plac koho poslat. I tak jsme bodovat mohli, jenže jsme během chvíle udělali dva kopance, po nichž následoval rozdílový gól na 1:2. Ten nás zlomil,“ popsal.

Deset inkasovaných branek za dva zápasy, to je hrůzostrašná bilance. Problém ale není pouze v obraně. „Bránění není jen o obráncích, začíná už od útočníků. Navíc to trošku zkresluje ten druhý zápas, kdy jsme už nemuseli útočit a za stavu 1:3 to zabalit. Jenže jsme to ještě chtěli zkusit,“ nastínil.

Na druhé straně pouze jediný vstřelený gól rovněž není důvodem k jásotu. „Šance máme, jenže nám to skřípe. Jeden gól je určitě málo. Nikdo z toho není víc zlomený než já, ale za těch čtyřiatřicet let jsem tu už zažil ledacos,“ lehce se pousmál.

A pokračoval. „Měli jsme tu série, kdy jsme neudělali ani bod a dostali jsme se z toho. Když ovšem na druhé straně vidím, jak Speřice naloží bůra také Nové Vsi…“

Svému mančaftu věří. „S naší hrou nemohu být spokojený. Ani kondičně to od nás není dobré. Někteří hráči nastupují se zraněními, jiní nejsou v optimální formě. Začátek je to věru kritický. Věřím ale, že máme kvalitu, v dalších kolech můžeme jen získávat,“ vyslovil mírný optimismus.

Los však Sapeli nemá ideální. V neděli doma přivítá dosud stoprocentní rezervu Velkého Meziříčí, o týden později zajíždí do Žirovnice a poté doma hostí favorizovaný Pelhřimov. „V následujících třech kolech můžeme jen získat. Nic nepřivolávám, ale může se stát, že budeme po pěti kolech bez bodu. S dalšími protivníky bychom pak měli získávat body, ale to se uvidí. Musíme zvýšit tréninkovou činnost, ale dnešní doba z různých příčin fotbalu příliš nepřeje,“ připomněl Babínek.