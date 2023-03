Posílili kádr o dva navrátilce, absolvovali úspěšné herní soustředění a především se po řadě letních změn ještě více sehráli. Dva týdny před začátkem druhé poloviny letošního ročníku krajského přeboru Vysočiny by mohla v táboře fotbalového klubu Slavoj Polná panovat pozitivní nálada. „Potřebujeme, aby se nám vyhýbala zranění,“ přál si trenér Slavoje Lukáš Adamec.

Toho těší, že podzimní kádr, který to nakonec dotáhl až na druhé místo tabulky, během zimní přestávky nikdo neopustil. „K žádným odchodům nedošlo, kádr zůstal beze změn,“ potvrdil.

Slavoj sice nebyl aktivní na přestupovém poli, přesto hlásí příchod, resp. návrat dvou kvalitních hráčů. „Znovu k dispozici by měli být krajní záložník Ondřej Skryja a běloruský útočník či levý záložník Ilya Kazlou. To jsou pro nás hodně kvalitní hráči,“ nastínil Adamec.

Důvody podzimní absence u obou fotbalistů byly odlišné. „Ilya měl problémy s vízem, proto byl prakticky celý podzim mimo. Naštěstí už se tento problém podařilo vyřešit. Ondra Skryja se vrací po delším zranění, které ho na předchozího půl roku vyřadilo ze hry,“ popsal.

Na začátku března také kormidelník Polné absolvoval se svými svěřenci několikadenní herní soustředění. „Proběhlo ve Vlašimi a určitě nám pomohlo k tomu, abychom byli ještě sehranější. To by měla být oproti podzimu naše velká deviza. Těch letních změn bylo přece jenom dost a ono to nějakou dobu trvá, než si všechno sedne,“ neskrýval kouč Slavoje.

Možná nejvíce se tato skutečnost projevovala při podzimních venkovních zápasech. Zatímco před svými fanoušky ztratila Polná jen dva body za jednu remízu, venku to bylo mnohem horší.

Zisk jen osmi bodů ze sedmi utkání jsou příčinou toho, proč Slavoj ztrácí na vedoucí Pelhřimov šest bodů. „Neustále na tom pracujeme. Je to hlavně o hlavách hráčů, aby k zápasům na půdě soupeřů přistupovali stejně jako k těm domácím. Trošku je to ale daň za mládí, vždyť při přípravných duelech bylo našemu nejstaršímu hráči čtyřiadvacet let,“ připomněl.

Pro jaro se v Polné ničemu nebrání, ale okamžitý návrat do divize cílem není. „Hráče nijak nesvazujeme, ale cítíme, že sami mají velkou motivaci. První čtyři kola, kdy mezi sebou vzájemně hodně hrají celky ze špičky tabulky, napoví. Pro nás je důležité, aby se nám vyhýbala zranění, to nás na podzim provázelo,“ podotkl Adamec.