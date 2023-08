Do I. A třídy postoupily Přibyslav, Tis a nakonec i třetí béčko Chotěboře. Z těch, do zůstal, by tak mělo hrát v nadcházející sezoně o postup béčko Pelhřimova, které se ostatně s plánem hrát letos o vyšší soutěž netajilo. Jaro ale zvládli lépe jiní, Dobronín nebo Antonínův Důl honily body kvůli udržení soutěže. Naopak dlouho před koncem sezony bylo jasno o sestupy Havlíčkovy Borové a České Bělé.

O návrat do I. A třídy budou usilovat Telč a Nový Rychnov. Telč sestoupila až nezvládnutým závěrem v soutěži, klubu úplně nesedlo, že po dobu rekonstrukce stadionu, hrálo áčko domácí zápasy v Černíči. „Rádi bychom zpátky do I. A třídy co nejrychleji, ale úplně na to tlačit nebudeme. U nás v Telči hrajeme fotbal s odchovanci, pro nadcházející sezonu chceme zapojit další mladé kluky, několik si jich zkusí I. B už v šestnácti sedmnácti letech,“ řekl před sezonou předseda telčského fotbalového klubu Radek Kříž.

Zatímco kádr čeká omlazení, na trenérském postu zůstává po sestupu Ota Procházka. V Telči jsou zvědaví i na sílu soupeřů, přesto by se klub z jižního konce jihlavského okresu rád držel v popředí tabulky. Úvod sezony bude mít Telč náročnou i kvůli tomu, že prvních pět soutěžních zápasů odehraje venku. „Rekonstrukci stadionu dokončujeme, první zápas doma odehrajeme po 16. září. Na náhradním hřišti jsme už hrát nechtěli, teď jsme situaci řešili změnou pořadatelství,“ doplnil informace z Telče Radek Kříž.

Sezonu rozjel celek z Jihlavska dobře. V prvním kole zvítězil na hřišti Habrů těsně 1:0. Jediný gól zápasu zařídil v poslední minutě z pokutového kopu Žákovský.

A skupinu nejnižší krajské soutěže bude hrát nově také béčko Bedřichova, které loni působilo ve skupině B, opačným směrem putovalo Jamné.

Úplnými nováčky jsou tři vítězové okresních přeborů. Z Havlíčkobrodska přicházejí po roce v okrese Habry, z Jihlavska Rantířov, který hrál I. B třídu naposledy v sezoně 2018/19, a z Pelhřimovska rezerva Kamenice nad Lipou, která doposud působila v okresních soutěžích. „V I. B třídě se chceme zabydlet, hrát v klidném středu tabulky,“ řekl k cílům vítěze okresního přeboru na Pelhřimovsku jeho trenér Milan Macháček.

Fotbalu se v Kamenici nad Lipou v posledních letech náramně daří. Áčko hrálo v předcházející sezoně premiérově krajský přebor a patřilo k nejlepším, když skončilo hned za postupujícími do divize Pelhřimovem a Polnou. „Chceme získané pozice udržet. Béčko bude dál v první řadě zálohou pro áčko, a to i poté, kdy přišli k áčku noví trenéři Zbyněk Jaroš a Antonín Musil. V těsné spolupráci béčka s áčkem chceme navázat na předešlé zkušenosti,“ zdůraznil Milan Macháček.

V Kamenici nad Lipou se těší na silnější soupeře i lepší hrací plochy, než na jakých se hrálo v okrese. Do soutěže vstoupí rezerva ambiciózního klubu o týden později než ostatní, utkání úvodního kola si nováček přeložil na 28. září.

Kromě výše zmíněných klubů budou soutěž hrát ještě Světlá nad Sázavou B, Leština, Ždírec nad Doubravou B, Lučice a Batelov. Celkem najdeme v soutěži pět rezervních mužstev klubů z vyšších soutěží.