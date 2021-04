Nervy už tečou hlavně fotbalistům, kteří potřebují hrát a ještě předtím alespoň krátce potrénovat. „Upřímně přiznávám, že mi připadá, jakoby si rozhodnutí na ministerstvu zdravotnictví někdo tahal z paty. Proč má trénovat šest dvojic a ne pět či sedm? Ještě tedy neznám přesné odůvodnění tohoto rozhodnutí, ale přijde mi, že si je na ministerstvu vymýšlí, aby se sportovcům nějak zalepila pusa. Ale nevím, mohu se mýlit, přesto mi to přijde nedomyšlené,“ vyjádřil se Martin Daněk, místopředseda FŠ Třebíč.

Jeho poměrně ostrá argumentace není na Vysočině rozhodně ojedinělá. Spíše se nyní dá říci, že vystihuje většinu. „Současná komunikace ministra zdravotnictví zcela odpovídá stylu řízení pandemie českou vládou od jejího vypuknutí. Totální chaos, bordel, zmatek… Takového člověka asi museli opravdu hodně dlouho hledat,“ zuřil Petr Nedvěd, trenér divizního Žďáru nad Sázavou.

Hlava mu to prostě nebere. Argumentuje především tím, že nechápe, jak se včera mohlo objevit kompromisní řešení, které spočívá v tom, že na jednom sportovišti může trénovat šest dvojic. „Ať mi někdo vysvětlí, proč se na velkém fotbalové hřišti může pohybovat jen dvanáct fotbalistů? V parku či na dětském hřišti se přece nekoordinovaně pohybují klidně desítky osob či dětí pohromadě, ale v organizovaném sportu, ve venkovních prostorách, to nejde. To přece vůbec nedává logiku,“ kroutil hlavou.

Za vyloženě nouzové a skoro nic neřešící řešení označil pohyb dvojic na hřišti při na tréninku brankář átřídních Košetic Jan Jíša. „Smysl by to mělo snad jen pro malé děti. Pro ty teď má hodnotu už samotný pohyb. Jenže u dospělých to opravdu za plnohodnotný trénink považovat nemůžeme. Izolované dvojice na hřišti je nesmysl. To netrénujete, to se jen hýbáte,“ pokrčil bezradně rameny.

O zbytečnosti tréninku podle včerejší úpravy je přesvědčený i kouč Speřic Jiří Holenda. „Tahle se dá trénovat jen fyzička a toho máme už všichni dost. Nejsme atleti, jsme fotbalisté. Nám nezbývá než počkat, až si ti nahoře uvědomí, že sport je až na prvním místě,“ konstatoval.

Je to skandální a za hranou, odsoudil Morkus jednání ministra

Další tvrdý direkt, přímo na solar. Josef Morkus se k jednání nového ministra zdravotnictví vyjádřil hodně otevřeně a nechápe, jak si někdo takový může zahrávat zejména s psychikou všech sportovců. Včera ale mladí fotbalisté FKM Vysočina Jihlava využili „mrtvého“ dne a trénovali.

Velmi zklamán byl z jednání vlády a nového mistra zdravotnictví Arenbergera manažer fotbalového FKM Vysočina Jihlava Josef Morkus. Jeho krátce trvající slib se sportovním restartem rozdýchával těžce. „My to považujeme za skandální, takhle si s námi zahrávat. Je to už za hranou. Vždy, když přijde nový ministr, je to jeden velký chaos, to se stávat nesmí,“ nebere si servítky Morkus, jehož klub stojí i za kritikou, která zazněla z Fotbalové asociace České republiky. „Na těchto postech by přece měli být erudovaní lidé, kteří musí mít promyšlené to, co vypustí do celé republiky. Když v pátek oznámí, že se může trénovat a druhý den řekne pravý opak… Tihle lidé jsou úplně mimo realitu. Nevědí, co se děje. Z jejich kanceláří to vypadá jinak než je to v normálním životě,“ dodává rozhořčeně.

Šéf jihlavské fotbalové mládeže a jeho kolegové trenéři už přitom začali po prvních pozitivních zprávách s prací. „My jsme to brali zcela vážně, čekali jsme a sledovali on-line konferenci, po které bylo jasné, že můžeme začít od pondělí trénovat. Na základě toho jsme začali připravovat pro všechny týmy od přípravek až po dorostence dorostence tréninky. Dalo to vcelku zabrat a samozřejmě bychom trénovali bez využití vnitřních prostor. Bez zázemí, kabin a sprch bychom se obešli,“ doplnil.

Jenže po několika hodinách bylo vše jinak. „Oni vůbec nechápou, jak moc si zahrávají s psychikou všech sportovců!“ zlobí se Josef Morkus, který ale pondělní plánované tréninky zanechal. „My dnes jdeme normálně trénovat. Jsou na programu tréninky pro dva týmy přípravek, žáky a jedny dorostence,“ říkal včera dopoledne Morkus. „I když to bude možná jen o jednom tréninku, využijeme toho, že návrh nového pana mistra bude předložený teprve dnes, a tedy v pondělí stále platí, že do dvaceti osob se scházet lidi mohou,“ uzavřel.