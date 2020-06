Začátek zápasu patřil Pelhřimovu, ale domácí se z tlaku vymanili po čtvrt hodině, kdy vstřelili první branku, která určila i ráz utkání. Klimeš nacentroval přesně na Najmana a ten rozvlnil síť. Ještě v prvním poločasu přišlo navýšení vedení. Ondřej Slavík kopal roh a odražený balon uklidil do branky Pátek. Na 3:0 navýšil Vopršal, který zužitkoval prudký centr Pavla Novotného.

Ke konci zápasu pak obstřelil brankáře Pavel Novotný. „Byl to první zápas po delší pauze. Byl jsem překvapený, že úroveň hry fyzická i některé akce byly pěkné. Utkání splnilo to, co mělo. Jsem rád, že jsme hráli zrovna s Pelhřimovem,“ uznal ždírecký kouč Martin Slavík.

ŽDÍREC N. D. - PELHŘIMOV 4:0

Góly Ždírce: Najman, Pátek, Vopršal, P. Novotný. Poločas: 2:0.

Sestava Ždírce n. D.: Severýn – Dočekal, Pelikán, Kolouch, Málek – Koutný, O. Slavík, P. Pátek, J. Novotný, Klimeš – Najman. Střídali: Vopršal, Mrázek, P. Novotný, Bureš, Fikar, Soukup, Burdun.