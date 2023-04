Přitom do jarních bojů vstoupila Želetava parádně, v úvodním kole porazila na svém hřišti 6:3 silný Herálec. O týden později vypadlo utkání úplně jinak. „Jak vyjedeme za Želetavu, už prohráváme. V sobotu na Bedřichově to byla z naší strany katastrofa. Hned z první šance soupeře jsme dostali gól, venku nám to zkrátka nejde,“ vracel se utkání s Bedřichovem trenér Želetavy Aleš Pacas.

Jeho mužstvo trápí výpadky v sestavě, nemůže se opřít o stabilního gólmana, Daniel Jeřábek se vrátil k fotbalu po pěti letech.

Bedřichovu navíc vyšel v sobotu výborně vstup do utkání. „Po týden staré prohře 0:1 ve Velké Bíteši jsme si všechno vyříkali a teď doma vstoupili do zápasu úplně jinak. Do sedmnácté minuty jsme dali soupeři tři góly, to vývoj utkání výrazně poznamenalo,“ říkal trenér Bedřichova Jan Göth.

Fotbalisté Kostelce navázali na body ze Světlé, snaživá Třešť moc šancí neměla

Během úvodní čtvrthodiny dvakrát uspěl v koncovce Vojtěch Došek, o minutu později ho napodobil kapitán Roman Diviš a před uplynutím půlhodiny hry zvyšoval už na 4:0 znovu Vojtěch Došek.

Pak si dali domácí od střílení gólů pauzu, ale o osudu duelu bylo v tu chvíli už jasno. „Herně to z naší strany ještě není úplně ono, v závěru poločasu jsme polevili,“ připomněl trenér Bedřichova.

Po přestávce se ke střílení gólů vrátil Roman Diviš, který se prosadil postupně v 54., 73. a 88. minutě. O čistý poločasový hattrick ho ale připravil želetavský Tomáš Vrbka, který v 66. minutě obstaral čestný gól hostů. O tři minuty později viděl červenou kartu jeho spoluhráč Matyáš Poledna. „Hra v oslabení na výsledek podle mě vliv neměla, venku jsme hráli zase špatně,“ nehledal výmluvy Aleš Pacas.

Fotbalisté Meziříčí lavírují. Kdyby nás alespoň soupeři přehrávali, mrzí Šimáčka

Optimisticky nevyhlíží ani příští kolo, Želetava, která je teď s osmnácti body jedenáctá, jede na hřiště vedoucí FŠ Třebíč. Ta měla o minulém víkendu volno, její zápas na hřišti Herálce byl kvůli nezpůsobilému terénu odložený.

Bedřichov si díky střeleckým hodům vylepšil skóre do plusových čísel a s třiadvaceti body je momentálně šestý. Nejbližší zápas ho čeká na hřišti béčka Žďáru nad Sázavou.