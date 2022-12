Lídr soutěže získal 32 bodů. Deset utkání vyhrál, dvakrát remizoval a dvakrát prohrál. Nebodoval překvapivě v Novém Rychnově, kde prohrál 0:3. Prohra 1:3 v Pacově úplným překvapením nebyla. „Největší respekt jsme měli asi ze Světlé nad Sázavou, jako největší soupeř se nakonec ukázal Pacov, s nímž jsme postupovali z B třídy a který je v A třídě v tabulce hned za námi na druhém místě,“ připomněl Růžička.

Pohled je ve statistikách nejlepší doma i venku, má na kontě nejvíc podzimních vítězství a chlubit se může nejlepším útokem.

Pelhřimov kraloval! Máme daleko k tomu, abychom se uspokojili, přesto říká Zeman

Navzdory tomu, že nemá výrazného střelce. Petr Slanař se v koncovce prosadil sedmkrát, v tabulce střelců soutěže se dělí o sedmé až desáté místo. Šest gólů zařídili Daniel Homola a Miloš Krčál, po pěti pak Jaromír Vopršal a Jakub Henek. „U nás je samozřejmě jedno, kdo dává góly. To, že může rozhodnout víc hráčů, byla spíš naše výhoda,“ zdůraznil sekretář klubu.

Právě kvalita kádru a efektivní tréninky byly podle něho příčinou výkonnosti týmu na podzim. Z Přibyslavi přišli před sezonou už zmínění Jaromír Vopršal a Miloš Krčál, druhý jmenovaný posílil osu týmu, kam podle Jana Růžičky patří přinejmenším ještě Josef Eis a Petr Slanař.

V létě se ujal Pohledu v roli trenéra Michal Sobotka, za asistenta si zvolil svého otce Petra Sobotku. „Michal Sobotka je vlastně hrajícím trenérem, navíc je předsedou klubu,“ upřesnil Růžička. Také on nemá pouze funkci sekretáře, ale za úspěšné mužstvo nastupuje jako brankář. „V Pohledu děláme fotbal takovým sousedským způsobem, snad i díky tomu jsou vztahy v klubu dobré,“ zmínil. Pro doplnění ve funkci vedoucí mužstva jezdí s fotbalisty Dana Pospíchalová, masérem a kustodem je Jan Bořil.

Nováčci vládnou! V čele tabulky I. A třídy jsou fotbalisté Pohledu před Pacovem

S jakými cíli půjdou Pohledští do jarní části sezony, úplně jednoznačné není. „Postup do krajského přeboru by byl pro klub i obec historickým úspěchem, víme o tom. Když skončíme první, tak do přeboru půjdeme. Bavili jsme se o tom, ale úplně na to nemyslíme,“ přiblížil rozpoložení v týmu lídra I. A třídy.

V půlce ledna chtějí začít v Pohledu s přípravou na jaro, v klubu počítají s přibližně třemi přípravnými zápasy. Soupeři v přípravě by měli být kvalitní, zájem má třeba divizní Ždírec nad Doubravou. „Otázkou je ještě zimní soustředění, pokud se rozhodneme pro, mělo by spíš víkendový charakter,“ dodal Jan Růžička.

Na výsledcích Pohledu v posledních sezonách je patrné, že šlo mužstvo klubu z Havlíčkobrodska, po sestupu z druhé nejvyšší krajské soutěže v létě roku 2017, neustále nahoru. Po šesté příčce o patro níž hned v následující sezoně, se prakticky neustále zlepšovalo a výsledkem byl letošní návrat do I. A třídy.Bude se v Pohledu bouchat šampaňské také příští rok?

SOKOL POHLED

2015/2016 - I. A třída: 11. místo

2016/2017 - I. A třída: 13. místo (SESTUP)

2017/2018 - I. B třída: 6. místo

2018/2019 - I. B třída: 4. místo (první nepostupová příčka)

2019/2020 - I. B třída: 5. místo (nedohráno)

2020/2021 - I. B třída: 3. místo (nedohráno)

2021/2022 - I. B třída: 1. místo (POSTUP)

2022/2023 - I. A třída: 1. místo (po podzimu)