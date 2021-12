Podzimní část letošního ročníku krajského přeboru se fotbalistům Sapeli Polná vydařila. Přesto jejich trenér Jiří Babínek cítí určitý dluh. „Neměli jsme možnost se důstojně rozloučit s hráči, co tu odehráli spoustu sezon,“ sdělil Babínek.

A hned také pokračoval. „Po covidu jsme na to nebyli připravení, proto se tuto věc nepodařilo dotáhnout do konce. Přitom třeba Reiterman zde odehrál dvacet sezon, Tržil sedmnáct. Samozřejmě se to týká i dalších kluků, ale tito dva toho odehráli nejvíce,“ ocenil.

Proto si dává velký cíl pro jarní část. „Rozhodně na to budu pamatovat a na jaře bychom chtěli, aby se ti kluci mohli s jejich dlouhou kariérou rozloučit tak, jak se sluší a patří,“ zdůraznil.

Právě uplynulý podzim totiž opět ukázal, že kouč Sapeli má díky řadě matadorů pokaždé kam sáhnout. „Vedle zhruba třinácti pravidelně trénujících máme ještě skoro celou jedenáctku hráčů bokem. Ti různě ochotně zaskočili, když bylo potřeba,“ potěšilo jej.

Na výsledcích se časté změny nikterak negativně nepodepsaly. Třetí místo tabulky je toho jasným důkazem. „I když jsme museli často sáhnout ke změnám v sestavě, nijak nás to nepoznamenalo. Kdykoliv jsem oslovil některého z hráče našeho širšího kádru, žádný nám neodmítl pomoci," pochvaloval si Babínek.