Hra si podle něj sedla v posledních pěti kolech. „Přišli se k nám rozehrát i hráči áčka po zranění. V závěru se začal hrát trochu fotbal,“ potvrdil Souček, podle kterého se nejlepší fotbal hrál v předposledním kole v derby se sousední Mírovkou. Navíc ho mrzí poslední remíza v Novém Rychnově, kde jeho svěřenci přišli o vítězství v poslední minutě. „Myslím si, že B-tým měl mít po podzimu o pět bodů víc,“ dodal havlíčkobrodský kouč.

Mladíci z Havlíčkova Brodu měli podle trenéra velmi dobrou tréninkovou morálku. „Samozřejmě se začátkem vysokých škol to bylo horší, ale pak jsme se s každým domlouvali na individuálním plánu,“ souhlasil Souček. Toho navíc potěšilo, že se na podzim trefili do sítě téměř všichni ze soupisky. „My klasického střelce nemáme, vlastně to ani nejde, protože se u nás sestava hodně točí,“ řekl Souček. Jeho kabinu ke konci podzimu doplnili i dorostenci. „Ti velice dobře zapadli do týmu a pomohli nám,“ potvrdil.

Rezervě Havlíčkova Brodu se překvapivě dařilo na venkovních hřištích, odkud si přivezli větší bodový zisk, než získali na svém vlastním. Ovšem podle Františka Součka to zas takové překvapení není. „Venku hrajeme víc do otevřených obran, musíme víc tvořit a našim mladým klukům, kteří jsou hračičkové, to více vyhovuje,“ potvrdil.

A jaké jsou cíle pro jarní boje? „Budeme se snažit dotáhnout na čtvrté místo, které by odpovídalo našemu B-týmu,“ naznačil havlíčkobrodský lodivod, který žádné zásadní změny neočekává. „Uvidíme, jak na tom bude A-tým. Chtějí přivést dva hráče, takže pak se bude odvíjet naše sestava,“ dodal.

STŘELCI H. BRODU

4 – Lukáš Partl

2 – Jan Tuhý, Tomáš Král, Tomáš Nedvěd, Daniel Žáček, Ladislav Peřina

1 – Jiří Horn, Martin Chalupa, Karel Pazderka, Jakub Peca, Marek Šilhart, Ghita-Decian Hascear