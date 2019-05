LUČICE – ŽDÍREC N. D. B 5:0

Domácí prakticky rozhodli o svém vítězství už v prvním poločase, po kterém vedli 3:0. Nejprve si povodil obranu i gólmana Pecha a poslal balon ke vzdálenější tyči. Sedm minut na to si obránce obhodil Lančarič a zvýšil na 2:0. Chvíli před koncem první půle pak pálil po rohovém kopu Císař a přidal třetí branku. „O přestávce jsme kluky nabádali, že nesmíme ztratit pevnou půdu pod nohama,“ řekl lučický trenér Michal Gajdoš. Hned po přestávce přišel zlomový moment zápas, který utlumil možný tlak soupeře. Domácí přidali čtvrtou branku ve 46. minutě. Hosté se sice snažili hrát fotbal, ale domácí tentokrát hráli pozorně a disciplinovaně. Dvě minuty před koncem zápasu pak ještě přidali pátou kosmetickou úpravu. Kombinaci přes celou šířku hřiště zakončil k tyči Pech.

Góly: 18. Pecha, 25. a 46. Lančarič, 42. Císař, 88. Pech. Rozhodčí: Fryč. ŽK: 1:0, Diváci: 65. Poločas: 3:0. Lučice: Rýdl – Šima, Jonáš, Lančarič (85. Mazuch), Herman (18. D. Jiráček), Pecha, Císař, Pech, Pavlík, Krupička, Blažek (61. Myslivec). Ždírec B: Severýn – M. Vomela, Němec, Fajt, Tlustý, Zahradník, Dubský, Dočekal, Dvořák (57. Běhounek), Navrátil, Beran.

TIS – ROZSOCHATEC 4:5

První poločas byl jednoznačnou záležitostí pro hostující celek, který během první půl hodiny šel do čtyřbrankového vedení. „Soupeř mladé, rychlé hráče. A my se bohužel potýkáme s nedostatkem hráčů a bylo to znát,“ uznal šéf domácího klubu Josef Zezulák. „My jsme si v první půlce moc nevěděli rady. Soupeř měl převahu a hrál, co potřeboval,“ dodal.

Po změně stran šli domácí na hřiště s tím, že nemají co ztratit. A podle toho také vypadalo. Nejprve snížil Vala na 4:2. Pak přidal patou branku Pelikán, ale Tis stále ještě neskládal zbraně a během sedmy minut to bylo už jen o jednu branku. Ovšem víc už se domácím nepovedlo.

Góly: 39. a 69. Radil, 50. Vala, 62. Novotný – 4. a 19. Šimek, 14. a 26. M. Venc, 60. Pelikán. Rozhodčí: Bula. ŽK: 1:3. Diváci: 34. Poločas: 1:4. Tis: J. Šidlák – Mareš, Kučera, Vala, Novotný, Rosecký, P. Šidlák, Pavlas (46. Blažek – 62. Kozlík)), Trekoval, Zezulák, Radil. Rozsochatec: Peňáz – Šimek, Meloun (46. Chlubný), Brož, Horák, P. Dundáček, Pelikán, Plodík, Jelínek (79. Dočkal), M. Venc, Bílek (74. R. Venc).

ŠMOLOVY – H. BROD C 3:2

Domácí byli lepším týmem a ponechali si doma všechny tři body a udělali důležitý krok k záchraně.

Do vedení šli v 16. minutě, když Novák utekl brodské obraně a otevřel skóre. Ve 28. minutě už vedly Šmolovy o dvě branky. Svoboda si zahrál kličkovanou mezi čtyřmi soupeři a vyrazil k samostatnému úniku, který proměnil. Pět minut po návratu z kabin už to bylo 3:0, když Duben špatně vykopl od brány a Svoboda měl ulehčenou práci. Pak domácí prostřídali a už měli na mále. Ale hosté stačili jen snížit na rozdíl jediné branky. „Konečně jsme byli kompletní a hned to bylo na výkonu znát. Byli jsme lepší. Musím pochválit Rosťu Bališe, je mu teprve osmnáct a podruhé jsem ho postavil do obrany a odehrál to velmi dobře,“ uznal trenér domácích Josef Vaněček.

Góly: 16. Novák, 28. a 50. Svoboda – 85. Fialka, 93. Kubát. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 1:0. Diváci: 90. Poločas: 2:0. Šmolovy: J. Vaněček – Korba, Kruml (80. Hocke), Pevný, Bališ, A. Vaněček, Martínek, Novák, V. Vaněček, Svoboda (73. Dvořák), Vavruška (85. Kučírek). H. Brod C: Duben – Stojan, Novotný, Nechvátal (46. Bouda), Kubát, Fialka, Soukup (49. Fišer), M. Mareš, Tůma, Němec, Stránský.

POHLED – N. RYCHNOV 1:3

Domácí do desáté minuty měli čtyři gólovky, ale proměnili jen jedinou. Drlík se Šiknerem neproměnili samostatné úniky. Pak Drlík po přenesení hry otevřel skóre. A následně Eisova hlavička z malého vápna neskončila v síti. Hosté pak po půl hodině hry srovnali po špatné rozehrávce Eise. Po změně stran v 62. minutě se pískala přísná penalta po vzájemném souboji a tu hosté proměnili. O necelé dvě minuty později už to bylo 3:1. Domácí pak měli pár střel z vápna, ale žádné vyložené šance si už nevytvořili. Hosté pak ještě neproměnili brejk, který zlikvidoval pohledský brankář.

Góly: 7. Drlík – 31. a 64. Kratochvíl, 62. T. Faltýnek (PK). Rozhodčí: Terber. ŽK: 2:2. Diváci: 100. Poločas: 1:1. Pohled: P. Krpálek – M. Krpálek, Eis, L. Hospodka, J. Hospodka, Klement, Drlík (75. Ranecký), Slanař, Michal Sobotka, Homola (78. Pokorný), Šikner (65. Moučka).

HABRY – LÍPA 3:2

V první minutě opět domácí neproměnili vyloženou šanci. Pak ještě soupeře zatlačili, ale po dvou chybách dvakrát inkasovali. Nejprve Milan Vlček namazal Roseckému k samostatnému úniku a poté domácí zbytečně ztratili balon.

V poločase se trenér Jiří Černý rozhodl sestavu prostřídat a hrát na tři útočníky, a to se vyplatilo. Hosté třemi brankami zvládli výsledek otočit. „Ovšem je nám to k ničemu. Budou padat dva, a my máme už jen dva zápasy, takže je rozhodnuto,“ řekl Černý.

Góly: 60. a 64. M. Vlček, 88. Vlášek – 22. Rosecký, 27. Kutlvašr. Rozhodčí: Nechvátal. ŽK: 2:2. Diváci: 57. Poločas: 0:2. Habry: V. Krátký – Martin Janouch, Klouček, Vlášek, P. Vlček, Korel, M. Vlček, Fanta, Bártík (46. R. Krátký), Desenský (46. Dibelka), Vavřička (46. Kafka). Lípa: Vašák – Rosecký, R. Souček, Sochor (30. Bouda), Vendl, Fejt, Morkus, Kutlvašr, J. Prokš (46. L. Souček), M. Prokš, Havel.

H. BOROVÁ – CHOTĚBOŘ B 1:4

Hosté vstoupili do utkání velmi špatně. Do páté minuty mohli klidně prohrávat o dvě branky. Ovšem pak se dostali vcelku do hry a dokonce šli do vedení. Po faulu se kopala penalta, a tu s přehledem proměnil František Janda. Domácím se podařilo srovnat, ale remíza trvala jen dvě minuty. To Pfeffer poslal hosty opět do vedení.

Druhý poločas byl už ze strany hostů o poznání lepší, přidali i branky a z Borové si odvezli tři body. „Ovšem musím uznat, že náš vstup byl opět katastrofální, byli jsme nekoncentrovaní, a kdyby domácí proměnili ty dvě skrumáže, tak bychom se v tom zase plácali, ale stálo při nás štěstí a při domácích asi smůla,“

Góly: 39. Klement – 24. a 68. F. Janda (první z PK), 41. a 56. Pfeffer. Rozhodčí: Nenadál. ŽK: 2:2. Diváci: 56. Poločas: 1:2. H. Borová: Š. Lupták – D. Lupták, Chlubna, Sobotka, Němec (67. Luňáček), Šrámek (86. Neubauer), Paušíma, Provazník, Klement (46. Zvolánek), Z. Frühbauer (46. Veselý), Rakušan. Chotěboř B: Chalupa – Tůma (83. Vajrych), Čapek, Odvářka, Ledvinka, Moravec, Krédl (70. Filip), Voborník, Pfeffer (79. Klement), F. Janda (80. Pešek), Šimoňák.