HABRY – N. RYCHNOV 2:5

Domácí se trápí i na jaře. Hned v 1. minutě inkasovali, když se Tomáš Faltýnek dostal za obranu a zkušeně proměnil svůj nájezd. Domácí měli v první půli spoustu rohů, které ale neproměnili. Jednou dokonce soupeř vykopával balon z brankové čáry. Hosté si pak vytvořili po půl hodině hry dvoubrankový náskok, který zřejmě rozhodl celé utkání. Habry sice před pauzou z penalty snížily, ale… Po změně stran totiž během dvou minut hosté přidali dvě branky, a bylo hotovo. „My jsme to pak riskli a hráli vabank. Nejde nám to. Nemám útočníky,“ posteskl si kouč Jiří Černý.

Góly: 43. (PK) Fanta, 63. Korel – 1. T. Faltýnek, 30. Brtnický, 59. M. Faltýnek, 60. P. Vlček (vlastní), 82. Šustr. Rozhodčí: Invald. ŽK: 3:1. Diváci: 80. Poločas: 1:2. Habry: V. Krátký – R. Krátký (75. Dibelka), Janouch, Klouček, Vlášek, P. Vlček, Korel, M. Vlček, Fanta, Desenský (63. Kafka), Vavřička.

CHOTĚBOŘ B – LÍPA 3:1

Domácí vstoupili do zápasu dobře. Už ve 2. minutě upaloval František Janda na gólmana, ale pálil pouze do něj. Po šanci i nadále pokračovali v dobrém výkonu, a šli také do vedení. V 28. minutě dal kuriózní branku Šimoňák. Nejprve Janda přeloboval brankáře, ale balon se odrazil od tyčky zpět ke stejnému hráči. Ten ale balon trefil kolenem a ten opět zamířil do tyčky. Od ní se odrazil k Šimoňákovi, a ten už mířil do sítě. Stejný hráč navýšil vedení na 2:0 po rohu hlavou.

Po změně stran domácí nepochopitelně vyklidili pole a pustili Lípu do hry, která po nedorozumění domácích snížila. Chotěboř špatně odkopla a k balonu se dostal na šestnáctce Vendl a mířil přesně. Hosté pak více tlačili, byli více na balonu. Vytvořili si i šanci, kterou vytěsnil Chalupa. Pojistku pak pro domácí přidal těsně před koncem Veselý. „Za první poločas jsme si to zasloužili, ale za druhý, ve kterém jsme byli ustrašení a slabí,si myslím, že soupeř odjel zklamaný,“ uznal chotěbořský kouč Bronislav Staněk.

Góly: 18. a 32. Šimoňák, 83. Veselý – 50. Vendl. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 5:3. Diváci: 63. Poločas: 2:0. Chotěboř B: Chalupa – Šimon (41. Varych), Málek, Čapek, Rychlý (89. Gregor), F. Janda (73. Vepřovský), Ledvinka, R. Odvářka, Veselý (64. Šiška), Pfeffer, Šimoňák. Lípa: Vašák – M. Prokš, Kutlvašr, Vendl, Michal Fejt, Sochor, P. Souček, Matěj Fejt, Šimek (41. Morkus), R. Souček, J. Havel.

POHLED – A. DŮL 4:0

Domácí měli do 17. minuty pět stoprocentních šancí, ve kterých měli před sebou prázdnou bránu, ale gólu se dočkali až ve 24. minutě, kdy se prosadila nová tvář v sestavě Homola. V poslední minutě poločasu pak dotlačil balon do sítě zkušený Michal Sobotka. Po změně pak domácí přidali ještě dvě branky. Nejprve po narážečce zamířil přesně Slanař, po něm pak s pomocí tyčky dostal balon do sítě. Soupeř měl ve druhé půli jedinou šanci, kterou zlikvidoval Vašíček. „Bylo to zasloužené vítězství. Celý tým to odmakal. Soupeř nás moc neohrozil,“ řekl pohledský kouč Lukáš Sobotka.

Góly: 24. Homola, 45. Michal Sobotka, 73. Slanař, 80. Drlík. Rozhodčí: Jonáš. ŽK: 3:2. Diváci: 150. Poločas: 2:0. Pohled: Vašíček – Krpálek, Eis, Drlík, Homola (61. Šnobl), Siebenbürger, Slanař (84. Miřátský), Klement, J. Hospodka, Michal Sobotka (75. Šikner), Rérych (76. L. Hospodka).

ROZSOCHATEC – ČERNÍČ 2:2

Ze začátku byli lepší domácí, pak se hra na chvíli vyrovnala. K vidění byl spíše soubojový fotbal. Černíč se ale poté dostala na koně dvěma brankami, a začala domácí přehrávat. Nejprve se po přímém kopu dostal k dorážce Brom, a o deset minut později Lacina dal na 2:0 po rohovém kopu. Domácím se ještě v poslední minutě poločasu podařilo snížit. Po rohovém kopu se prosadil Martin Venc. Pak stejný hráč v 54. minutě srovnal, když utekl obráncům a obešel brankáře. Druhý poločas byl ve svém zbytku spíše vyrovnaný. Rozsochatec měl velkou šanci, když jeho střelu vyhlavičkoval obránce soupeře z brankové čáry. Hosté měli spíše střely z dálky. Skóre se ale už neměnilo.

Góly: 45. a 54. M. Venc – 24. Brom, 34. Lacina. Rozhodčí: Holub. ŽK: 1:1. Diváci: 90. Poločas: 1:2. Rozsochatec: Peňáz – Šimek (89. Chlubný), Horák, Brož, Meloun, Jelínek (46. R. Venc), Pelikán, Plodík, D. Dundáček, Bílek, M. Venc.

TIS – ŠMOLOVY 3:1

Hned ve druhé minutě šli hosté do vedení. Zpoza šestnáctky sedla střela Bdžochovi a otevřel skóre. Prvních dvacet minut hosté dokázali hrát vyrovnaný fotbal, ale pak už se domácí otřepali a dá se říct, že mírně převzali otěže zápasu. „I když musím říct, že my jsme taky nehráli žádnou krásu. Moc koukatelný fotbal to nebyl,“ uznal šéf domácích Josef Zezulák. Jeho parťákům se do poločasu podařilo srovnat. Po pravé straně utekl Miřátský, dal balon pod sebe na Novotného a bylo srovnáno. Chvíli po návratu z kabin zužitkoval centrovaný balon Miřátský a poslal domácí do vedení. O dvanáct minut později pak pojistku přidal opět Novotný. Střídající Kafka na něj poslal krásný balon z půlky. Hostující hráč ho podskočil, Novotný si poradil s brankářem a zavěsil.

Góly: 10. a 69. Novotný, 57. Miřátský – 2. Bdžoch. Rozhodčí: Maar. ŽK: 2:2. Diváci: 80. Poločas: 1:1. Tis: Sojka – Vala, Benák, Kučera, Mareš, Novotný, Rosecký, P. Šidlák, Benda (46. Kafka), Pavlas (88. J. Šidlák), Miřátský (72. Trekoval). Šmolovy: Vaněček – Kruml, Kulhánek (51. Bališ), Rudolf (70. Toman), Korba, Strašil, Martínek, A. Vaněček, Pevný (60. Vavruška), Hrdlička, Bdžoch.

ŽDÍREC N. D. B – H. BROD C 3:6

Domácí hráčům totálně nevyšel začátek zápasu. Už v deváté minutě prohrávali 2:0. Jenže pak se vzpamatovali a ve 12. minutě snížil z trestného kopu Tlustý, a o pět minut později srovnal Malínský, který vystihl špatnou rozehrávku soupeře. Do poločasu pak Malínský dokončil obrat. Jenže pak přišel zase příšerný vstup do druhého poločasu. Smolná branka z 52. minuty domácí vykolejila a během tři minut inkasovali další dvě. A nakonec ještě Bělák dal na 3:6 sedm minut před koncem.

„V prvním poločase jsme ještě šance měli. Malínský dvakrát zahrozil, Najmanovi chyběl krok. Myslím, že po vyrovnání jsme byli lepší, soupeře jsme přehrávali, ale po poločase to byla bída. Vůbec nevím, co se klukům honilo v hlavě. Asi si mysleli, že po minulém vítězství půjde vše samo,“ kroutil hlavou ždírecký kouč Jiří Veselský.

Góly: 12. Tlustý, 17. a 35. Malínský – 7. Tůma, 9. Němec, 52. a 81. Bělák, 63. Nechvátal, 66. Fialka. Rozhodčí: Šimek. ŽK: 3:1. Diváci: 85. Poločas: 3:2. Ždírec nad Doubravou B: Šťáral – Sýkora, Němec (46. P. Beran), Fajt, Tlustý, Zahradník (75. Dubský), Dvořák, Máša, Dočekal (69. M. Vomela), Najman (46. Bříza), Malínský. Havlíčkův Brod C: Duben – Stojan, Bělák, Novotný (12. Kubát), Nechvátal (58. Teplan), Fialka, Klofáč (58. Udržal), Kuchta, Tůma, Němec, Stránský.

Zápas LUČICE – HAVLÍČKOVA BOROVÁ se odehraje 1. května od 17 hodin.