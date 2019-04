TIS – H. BROD C 1:3

Domácí se dostali do vedení hned ve 2. minutě, kdy Zezulák poslal přihrávku mezi stopery Valovi a ten se nemýlil. Pak ještě měl Tis náznaky šancí. Novotný šel dvakrát sám na brankáře, a ani Pavlas s Kafkou neproměnili příležitosti, a tak domácí začali hosté přehrávat, hlavně svou chytrostí a kombinací. První branka přišla po ztrátě balonu Valy, který o něj přišel v souboji před vápnem hostů, ti pak šli do protiútoku, který zakončil Tůma. Do poločasu ještě brodské céčko nastřelilo tyč a jednou Tis podržel brankář.

Ve druhém poločase se snažili domácí s výsledkem něco udělat, začali soupeře víc napadat, ale ten využil své chytrosti, dokázal si udělat prostor pro útoky a jeden využil a pojistil si vítězství.

Góly: 2. Vala – 21. a 58. Tůma, 28. Němec. Rozhodčí: Nenadál. ŽK: 0:1. Diváci: 83. Poločas: 1:2. Tis: Sojka – Bárta (72. Mareš), Benák, Kučera, Zezulák, Novotný ml., Rosecký, P. Šidlák, Vala, Kafka (58. Miřátský), Pavlas. H. Brod C: Duben – Stojan, Bělák (46. Udržal), Novotný, Bouda, Kubát, Fialka, Tůma, Fišer, Němec, Stránský.

H. BOROVÁ – A. DŮL 4:2

Hosté byli na začátku lepší na míči a šli také do vedení, když se z přímého kopu trefil Tichánek. Domácí si dokázali také vytvořit nějaké šance, ale ani jedna se neujala. Do druhé půle navíc vstoupili smolně, kdy si nepohlídali roh a prohrávali od 53. minuty o dvě branky. Ovšem pak se nadechli k obratu. V 64. minutě snížili a vše z nich spadlo a začali padat branky. Vyrovnávací branka domácích padla o dvě minuty později po protiútoku, kdy Zvolánek nastřelil tyčku a odražený balon poslal do sítě Sobotka. Sedm minut před koncem utekl po pravé straně Petr Veselý, poslal balon na přední tyč a tam ho uklidil Němec. V poslední minutě přidala Borová čtvrtou pojistku. Provazník dokázal získat balon na prostředku hřiště, následně udělal kličku brankáři a přihrál před prázdnou branku Davidu Luptákovi.

Góly: 64. Sobotka, 66. a 90. Němec, 83. D. Lupták – 25. Tichánek, 53. Šancl. Rozhodčí: Fryč. ŽK: 3:2. Diváci: 70. Poločas: 0:1. H. Borová: Pavel Veselý – D. Lupták, Chlubna, Sobotka (90. Šrfámek), Němec, Petr Veselý (76. Provazník), Paušíma, Blažek, A. Frühbauer, Z. Frühbauer, Luňáček.

POHLED – CHOTĚBOŘ B 5:2

V prvním poločase byli lepší hosté, kteří byli agresivnější a rychlejší. Dokonce šli do vedení, kdy se z trestného kopu do šibenice trefil František Janda. Těsně po změně stran vedla Chotěboř dokonce o dvě branky. Běloušek se po chybě domácí obrany prosadil. To domácí paradoxně nakoplo a zvýšili na vyšší rychlostní stupeň. Z toho vyplynul i první gól. Běloušek si po centru srazil balon za vlastního brankáře. Druhou branku přidal hlavou Slanař. Stejný hráč pak šel ze strany na hostujícího brankáře a přeloboval ho. Následně Homola vybojoval balon, a naservíroval ho před prázdnou bránu Drlíkovi a ten zvýšil na 4:2. Pak svůj debut oslavil brankou Lukáš Pokorný.

Góly: 61. Běloušek (vlastní), 71. a 76. Slanař, 81. Drlík, 86. Pokorný – 16. F. Janda, 48. Běloušek. Rozhodčí: Kubeš. ŽK: 3:3. Diváci: 80. Poločas: 0:1. Pohled: P. Krpálek – M. Krpálek (54. Šnobl), Eis, Siebenbürger, Drlík, Slanař, J. Hospodka, Rérych (34. Klement), Homola, Sobotka (84. Pokorný), Šikner (80. Ranecký). Chotěboř B: Chalupa – Málek, D. Čapek (73. Ledvinka), R. Odvářka, Šimon, Pfeffer, Běloušek, Šiška (68. Chlad), Rychlý, Šimoňák, F. Janda.

ROZSOCHATEC – ŽDÍREC N. D. B 4:1

Rozsochatec neměl úplně jednoduchou cestu za vítězstvím. Na začátku zápasu se hrálo spíše ve středu hřiště. Změn přišla po dvacáté minutě, kdy přišly dvě rychlé branky. Nejprve se srazil brankář s obráncem a balon propadl na Martina Vence a ten doklepl balon do prázdné branky. Na 2:0 přidal stejný hráč, který utekl obráncům. Hostům se podařilo snížit ještě do poločasu, kdy si Brož srazil míč do vlastní branky.

Po změně stran byli domácí lepším týmem, hosté hráli po větru. V 64. minutě byl faulovaný střídající Bílek a penaltu proměnil Pelikán. Pojistku ještě přidali domácí, kdy Bílek šel sám na brankáře. Konec zápasu se už jen dohrával.

Góly: 23. a 25. M. Venc, 64. Pelikán (PK), 71. Bílek – 35. Brož. Rozhodčí: Havlín. ŽK: 2:1. Diváci: 66. Poločas: 2:1. Rozsochatec: Dygrýn – Šimek, Meloun, Brož, Horák (83. Horák), R. Venc (60. Bílek – 85. Fiala), Pelikán, Plodík, Jelínek (70. Chlubný), M. Venc, D. Dundáček. Ždírec n. D. B: Severýn – Sýkora, M. Vomela, Fajt, Tlustý, Jan Matějka, Máša, Bříza, Dočekal, Bílek, Beran.

LUČICE – ČERNÍČ 2:4

Góly: 10. a 45. Blažek – 31. Janoušek, 33. Lovětínský, 61. Čermák, 62. Kříž. Rozhodčí: Bula. ŽK: 2:3. Diváci: 2:2. Poločas: 2:2. Lučice: Svoboda – Pecha, Šima, Pavlík, Zvolánek, Kolář (72. Pech), Jonáš, Císař, Vrána, Lančarič, Blažek.

HABRY – ŠMOLOVY 2:1

Domácí měli dvě velké šance hned na začátku zápasu. Bártík neproměnil samostatný nájezd a ještě vyprodukovali jednu nebezpečnou střelu. A tak se trestalo na druhé straně. Hosté se z ojedinělé šance dostali do vedení, kdy Bdžoch přetlačil stopera a otevřel skóre. Domácí následně ještě nastřelili břevno a nedali penaltu, nevyužili šestnáct rohů. Aktivita byla na jejich straně. Těsně před poločasem se ale odměnili vyrovnávací brankou. Hned po návratu z kabin Vlček dorazil hlavou vyražený balon. Ve zbytku zápasu

„Zaplaťpánbůh za body. My jsme byli lepší, ale furt je to stejná písnička. Měli jsme spoustu šancí, které jsme neproměnili,“ řekl haberský kouč Jiří Černý.

Góly: 39. Bártík, 47. M. Vlček – 6. Bdžoch. Rozhodčí: Rosický. ŽK: 0:4. Diváci: 145. Poločas: 1:1. Habry: Vala – Klouček, Vlášek, P. Vlček, Korel, M. Vlček, Fanta (88. R. Krátký), Bártík (90. Rainiš), Desenský, Bernat, Vavřička (79. Tlapák). Šmolovy: J. Vaněček – Korba, Kruml (11. Bališ), Kulhánek, Rudolf, Strašil (73. Dvořák), Martínek, Novák, A. Vaněček, Bdžoch (65. Pevný), Svoboda.

N. RYCHNOV – LÍPA 4:0

Góly: 15. Kratochvíl, 18. T. Faltýnek, 53. Novák, 84. M. Faltýnek. Rozhodčí: Zadina. ŽK: 3:2. Diváci: 60. Poločas: 2:0. Lípa: Vašák – R. Souček, Vendl, Špiňar, Sochor, Havel, P. Souček (56. Vácha), Morkus, Kutlvašr, J.Prokš (75. Fejt), M. Prokš.