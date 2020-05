Jak se váš přesun k áčku upekl?

Peklo se to v průběhu diskuze, která probíhala už delší dobu. Nucená pauza tomu pomohla, protože pak bylo na všechno dostatek času. I na vytvoření nového realizačního týmu.

A jak to všechno vůbec začalo?

Začalo se od hlavy. Řešilo se áčko, výsledky, a vůbec celý výsledný produkt. Následně pak béčko s dorostem, který jsem vedl. S vedením jsme si vyměňovali názory, které se poměrně střetávaly. Po mé roční práci vznikla myšlenka, že bych se posunul k áčku. Klub jsme strukturalizovali v tom smyslu, že jsme ho rozdělili na dvě sekce. Mládež, a pak finální tři týmy. Což jsou starší dorost, béčko a áčko. My bychom měli zajistit fungování těchto tří kategorií. Udělat nějakou koncepci, která by zajistila to, aby se nám neztráceli dorostenci v dospělém fotbalu. Musíme to všechno sjednotit. V tomhle jsme dostali ten největší úkol.

Takže se nebude vůbec řešit nějaké umístění v soutěži?

Nechci říkat, že je jedno, v jaké soutěži bude tým působit. Cílem je samozřejmě týmy udržet v těch soutěžích, ve kterých momentálně hrají. Ale zkrátka chceme nastavit mechanismy a stabilizovat finální tři týmy klubu.

A jak budou vypadat realizační týmy?

My teď s Milanem Melounem dáváme dohromady realizační týmy u béčka a dorostu. Áčko už je to jasné, tam jsem já a Jindra Adamec. Hlavním trenérem dorostu je Martin Turek, ale béčko zatím řešíme. Dolaďujeme to tak, aby to zapadalo do nové koncepce. Nový kouč by měl být pracovitý, loajální. Ambice v tomto směru budou trochu jiné. Bude se to blížit spíš mládežnickému trenérovi, který by měl dovychovávat dorostence.

Když mluvíte o změnách, jak to vypadá s kádrem?

Od té doby, co se nový styl vyhlásil, oficiálně komunikuji s hráči. Jednáme i s hráči, kteří nebyli v současnosti hráči Slovanu. Také si pohráváme s myšlenkou, že bychom klukům, kteří by nemohli jet hrát do Rakouska, nabídli nějakou formu spolupráce. Diskutujeme s nimi. Navíc k nám přejdou čtyři hráči kvůli věku z dorostu a některé si posuneme dřív. Mohli by se třeba vrátit i nějací mládežníci, co byli v jiných týmech.

Dlouho jste musel zvažovat, jestli se do áčka pustit?

Musím říct, že jsme o tom, tak dlouho diskutovali, až to vlastně vyplynulo samo a vzal jsme to jako přirozenou věc. Nechci aby to vypadalo, že jsem se někam prokecal. Spíš bylo vidět, že nám na tom záleží. My jsme hlavně s Pavlem Mazánkem našli hodně podobných názorů na spoustu věcí.

Ve Slovanu se událo hodně změn v realizačních týmech…

Doufám, že nás to nesemele. Chtěli jsme silný realizační tým. Chtěli jsme Broďáky, aby měli i citovou vazbu. Navíc když budeme prát špinavé prádlo, tak ať si ho pereme my tady. Samozřejmě si uvědomujeme, že to bude časově hodně náročné. Každopádně doufám a věřím, že se nám povede splnit nastartování toho procesu. Je to můj úkol pro Brod.

A kdy se vrátíte k fotbalu?

Připravovali jsme se s tím, že začneme v nějakým režimu. A vypadá to, že zahájíme osmnáctého května. Budeme dohánět manko, bude to bez nějakého výstupu, bez mistráků. Je to vlastně taková zimní příprava v květnu. V červnu bych to chtěl proložit nějakým zápasem.