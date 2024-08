Mohl to být další z překvapivých výsledků úvodního kola letošního ročníku 5. ligy. Fotbalisté Pohledu měli našlápnuto k výhře na stadionu jednoho z favoritů soutěže. V 58. minutě šli domácí po vyloučení Fiedlera jen do deseti, proměněným pokutovým kopem navíc dostal Vopršal nováčka do vedení 2:1. Dvě branky Dvořáka v 77. a 82. minutě však přinesly vítězství Chotěboře 3:2.

Historická premiéra mezi krajskou elitou tak Pohledu zhořkla. „Výsledkově určitě, protože herně jsme určitě nebyli horším týmem. Ne snad, že bychom jeli do Chotěboře s obavami, ale byl jsem až překvapený, jak jsme duel proti jednomu z favoritů na postup do čtvrté ligy zvládli,“ sdělil kouč Pohledu Jiří Pabousek.

Z výkonu svých oveček byli mile překvapený. „Náš výkon byl jednoznačně pozitivem, uvidíme, co přinesou další utkání. Utkání v Chotěboři nám ale ukázalo, že můžeme hrát bez obav s kterýmkoliv soupeřem, jsme schopní to zvládat,“ pochvaloval si.

V závěrečné fázi nedělního zápasu se projevil nedostatek zkušeností kádru nováčka 5. ligy. „Zkušenosti nám chybí, někteří kluci tak vysokou soutěž nikdy nehráli. Oproti bývalé I. A třídě je to výkonnostní skok, budeme si muset trochu zvykat. Do nějaké sedmdesáté minuty jsme byli favoritovi vyrovnaným soupeřem, ale pak nám trošku došly síly a zůstali jsme bez bodu,“ všiml si lodivod celku z Havlíčkobrodska.

Opět se ukázalo, že výhoda jednoho muže v poli nemusí být automaticky výhodou. „Chotěboř hrála v závěru trošku vabank, přehráli nás. K obratu jsme jim však pomohli individuálními chybami. Vyrovnání přišlo po standardce, kdy jsme neuhlídali jejich klíčového hráče Dvořáka. Rozhodující gól padl po prohraném hlavičkovém souboji, po němž opět Dvořák proměnil sólový únik,“ popisoval Pabousek.

Nováček přesto ještě mohl alespoň vyrovnat. „Ještě jsme to zkusili a v té závěrečné desetiminutovce si vytvořili dvě brankové příležitosti. Bohužel jsme ani jednu nedotáhli do úspěšného konce,“ komentoval.

A jaké jsou vlastně ambice Pohledu při historické premiéře mezi krajskou smetánkou? „Chceme do čtvrté ligy. (smích) Teď ale vážně. My jsme se docela rozhodovali, zda do toho postupu vůbec jít, nikdy jsme pátou ligu nehráli. Nakonec jsme se rozhodli to zkusit s tím, že když to nepůjde, tak to holt nepůjde. Hlavní pro nás ale je, pokud bychom náhodou hned po roce spadli, aby tu zůstal kádr a hrála se o patro níž opět špička tabulky,“ předestřel.

Los ovšem nebyl pro nováčka příliš milosrdný. „Teď máme doma důležitý zápas proti Nové Vsi, protože pak jedeme do Pacova, máme doma Pelhřimov a zajíždíme do Staré Říše. Dobře víme, že pokud nechytneme začátek, je posouvání v tabulce do jejího klidného středu, což bychom si přáli, docela těžké. Jak už jsem ale říkal, úvodní zápas v Chotěboři ukázal, že se nemusíme nikoho bát,“ dodal Pabousek.