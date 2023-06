O málo vídané vyrovnanosti svědčí skutečnost, že na druhém sestupujícím místě nakonec skončila Telč se třiceti body. Ty by ve všech ostatních krajských soutěžích stačily na pohodlnou záchranu na desáté či jedenácté příčce.

PACOV - 1

Pacovští vloni přijali možnost postupu do 1. A třídy ze čtvrté pozice. Posíleni o několik zkušených hráčů sázeli především na nedobytnost domácího stadionu i vlastní defenzivy. Slavoj inkasoval nejméně branek v soutěži (34) a přes málem fatální kolaps v předposledním kole na půdě pronásledovatele z Pohledu postup do krajského přeboru vybojoval.

POHLED - 1-

Pohled jako loňský vítěz 1. B třídy málem triumf zopakoval i o soutěž výš. Nejproduktivnější tým soutěže, tým nasázel protivníkům čtyřiasedmdesát gólů, ale v posledním kole další trefy nepřidal a postupová pozice mu protekla mezi prsty. „Přesto hodnotím sezonu jako povedenou,“ uvedl trenér týmu Michal Sobotka. „Podzim byl z naší strany naprosto super. Jaro se nám už tolik nepovedlo, ale všichni jsme se shodli, že to byl velmi dobrý rok.“

HAVLÍČKŮV BROD B – 2

Brodská rezerva plnila svůj účel beze zbytku. Vyrovnaná bilance v domácích i venkovních zápasech, v hektickém závěru bez sestupových starostí. Díky lepším vzájemným zápasům s Košeticemi nakonec bronzová příčka. V klubu jistě panuje spokojenost.

KOŠETICE – 2

Vloni skončili fotbalisté z Pelhřimovska třetí, letos jen velmi těsně čtvrtí. Vrásky na tváři tady nenajdete. „Pro nás je konečný výsledek úspěchem. Chtěli jsme hrát v horní polovině tabulky. To kluci splnili, takže u nás panuje naprostá spokojenost,“ potvrdil Vladimír Šimůnek, předseda oddílu.

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU – 2

Ve Světlé nad Sázavou vsadili před sezonou na mladé hráče a ti důvěru v kvalitní a vyrovnané soutěži náležitě využili. Svědčí o tom konečná pátá příčka, kterou nový tým velmi solidně navázal na loňské druhé místo.

ŠTOKY - 2-

Fotbal Štoků nezaujaté diváky bavil. Jeho hráči nastříleli druhý nejvyšší počet branek v soutěži. Na druhou stranu se ale prezentovali nejhorší defenzivou – inkasovali čtyřiašedesát branek. Jistě daň za hodně mladý tým. Ten ale naznačil velkou perspektivu a určitě se vyplatí ho dál sledovat. V příští sezoně bude určitě silnější.

TŘEŠŤ - 3

Třešť patřila k početně největší skupině soutěže, která sídlila ve druhé polovině tabulky. Na jaře ale zvládali její fotbalisté ve většině zápasy se svými tabulkovými souputníky, což nakonec znamenalo konečnou sedmou příčku.

HUMPOLEC B - 3

Záložní tým divizního áčka hrál lépe venku (třetí nejlepší bilance v soutěži) než doma (třetí nejhorší). V závěru si trošku zalaškoval s nervovou soustavou svých fanoušků, když v posledních dvou kolech inkasoval dva debakly. Souhra ostatních výsledků přesto znamenala zdánlivě klidnou konečnou osmou příčku.

MÍROVKA - 3

Po dobrém podzimu přišlo hororové jaro. Tým odstartoval odvetnou část čtyřmi porážkami v řadě, a přestože se potom částečně zvedl, o záchranu v soutěži bojoval do posledního kola. Závěrečný domácí duel ale Mírovka zvládla a nakonec obhájila svoje loňské deváté místo.

ROZSOCHATEC – 3

Na podzim vybojoval tým pouhých deset bodů a v Rozsochatci bili na poplach. Po zimním doplnění kádru přišlo velmi povedené jaro, mančaft se rapidně výsledkově i herně zlepšil a nakonec dovedl své snažení do úspěšného konce.

LÍPA – 3

Nováček soutěže jistě bude se záchranou spokojen. Na jaře se Lípa blýskla osmizápasovou sérií bez porážky, ale časté remízy týmu nedovolily výrazněji odskočit od sestupového pásma. Varováním do budoucna by měla být střelecká (ne)produktivita týmu, který vsítil nejméně branek v soutěži – 37.

KOSTELEC – 4-

V Kostelci v posledním kole přežili klinickou smrt, když jen kolaps Telče jim nakonec přihrál udržení soutěže. A vzhledem k průběhu jara to byl opravdu dar z nebes. Kostelečtí přitom začali letošní rok skvěle, vyhráli první tři zápasy ze čtyř. Poté si ale připsali již jen jednu remízu, a sestup byl opravdu blízko.

TELČ – 5

Naprostý kolaps v posledních pěti kolech a jarní azyl v Černíči. To jsou hlavní příčiny nečekaného sestupu týmu z pohádkového města. „Konec sezony jsme nezvládli, nebyli jsme na to v hlavách připraveni,“ netají trenér Ota Procházka. „Během jara jsme byli čtvrtí… Měli jsme na to mít klid dřív, bohužel to dopadlo, jak to dopadlo.“

NOVÝ RYCHNOV – 5

O svém osudu měli v Novém Rychnově jasno pár kol před koncem. Poměrně mladý tým nezvládal koncovky zápasů a poztrácel tak zbytečně mnoho bodů. Ze sestupu se ale v klubu nehroutí. „Chtěli bychom se ihned vrátit zpátky,“ vyhlašuje jednoznačně trenér Dušan Chalupa.

