KLIDNÝ STŘED

Velký Beranov (v bílém) i Křižanov získaly na podzim třiadvacet bodů a jsou nejbližšími pronásledovateli vedoucího tria.Zdroj: Deník/Karel Líbal

Čtvrtý a desátý tým tabulky dělí po třinácti zápasech pouhých pět bodů. Dobrý start do soutěže měl Velký Beranov, který i vládl pořadí, ale postupem podzimu začal klopýtat a na čtvrtém místě nabral na celky v čele ztrátu. Nikterak však velkou a šance na návrat do boje o postup zpět do 1. A třídy jistě stále žije.

Stejně bodů získal i Křižanov, který těžil body především na domácím hřišti, na kterém má nejlepší bilanci ve skupině.

Dvacetibodové celky z Rudíkova a Počítek, stejně jako o dva body chudší Rozsochy, Bohdalov a Přibyslavice, předváděly na podzim kolísavé výkony, při kterých střídaly dobré i nevydařené výsledky. Všech pět celků přitom ve třinácti zápasech vstřelilo více než třicet gólů.