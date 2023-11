Jedinou porážku jste si připsali v derby v Lukách nad Jihlavou. Přitom jste tam alespoň o remízu přišli až v samém závěru utkání. Mrzí tato ztráta o to víc?

Když to vezmu výsledkově a při vědomí toho, že proti nám byla nařízena v poslední minutě penalta, tak je možné říci, že jsme tam bod ztratili. Jenže při vědomí toho, jaký výkon jsme tam předvedli, jsme si žádný snad ani nezasloužili. V Lukách to byla zasloužená prohra.

První příčku jsme naopak uhájili v posledním kole v domácím zápase se Šebkovicemi, kde jste doháněli manko ve skóre…

S tím, jak jsme do zápasu šli, jak jsme věděli, jak těžký bude terén a jak kvalitní mají Šebkovice tým, tak je remíza, i s ohledem na průběh zápasu, zasloužená. Soupeř nás v první půlce přehrával. Ve druhém poločase po vyloučení jejich kapitána už Šebkovice nebyly tolik nahoře, vyrovnali jsme, ale nějaký velký tlak a šance jsme si potom vytvořit nedokázali. Takže bod z toho utkání beru.

Naznačil jste jistou nespokojenost s některými výkony týmu. Ne ve všech zápasech podzimu jste hráli v ideální sestavě. Mohla za nevyrovnané výkony také častější migrace hráčů?

Určitě to nějakou roli hrálo, ale tohle vůbec nechci řešit. Nemám rád výmluvy podobného typu. Mám v kádru šestnáct lidí, všem těm klukům věřím, takže neřeším, jestli nastoupí třeba dorostenci. Naše herní výpadky jsou způsobeny spíše nedostatkem zkušeností. Tým je ohromně mladý a ještě nedokáže tolik zvládat hlavu. To musíme v zimě nějak nastartovat. Například ve zmíněném utkání se Šebkovicemi my místo toho, abychom na ně vlítli jako sebevědomý tým, bojíme se cokoliv udělat, dělá nám problémy zpracovat míč a kolikrát jsme vypadali, že hrajeme fotbal poprvé. Je to opravdu tím, že to je mladý mančaft a ještě si to všechno musí sednout.

Takže téma zimní přípravy je pro vás asi jasně dané. Zapracovat na vyšší odolnosti hráčů, že?

Samozřejmě. Abych pravdu řekl, už teď si připadám víc jako psycholog než trenér. (smích) Rozhodně na tom budeme pracovat. Pojedeme na soustředění, kde nebudeme z kluků dřít kůži, ale spíše se budeme snažit, aby si parta ještě více sedla. Aby byla pohoda, sranda a kluci získali ještě větší klid.

S jakými plány půjdete do jarních odvet? Od průběžně vedoucího celku se bude asi čekat boj i o celkový triumf.

Popravdě, já naše umístění nijak nehrotím. Určitě budou zlobit Šebkovice a Bory, neodepisoval bych ani Luka. My půjdeme klasicky, jak se říká, zápas od zápasu. Každý další budeme chtít vyhrát. Po sezóně potom uvidíme, na co naše výkony stačily.

Řekněte upřímně. Pomýšlíte na postup?

Od vedení jsme žádný takový příkaz nedostali. Sebe ani kluky tím nechci nijak svazovat. Jak jsem hovořil o té mentální vyspělosti, nějak na ně tlačit tímto směrem by byl náš konec.