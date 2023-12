Třetí místo, jen tři porážky, třetí nejpevnější defenzíva soutěže. Solidní podzimní bilanci trošku narušila eskapáda s výměnou trenéra.

Sezónu rozjel Radim Sehnal, dokončil ji, podobně jako na jaře, právě Michal Sobotka. „Naší spolupráci vlastně Radim ukončil sám. Patrně si řekl, že chce mít od fotbalu klid, protože skončil úplně sakumprásk. Ani nikam jinam nejde, pokud vím,“ vysvětluje Sobotka. „Do konce podzimu jsem si to vzal na starost já, a od zimy povede tým nový trenér.“

ANKETA: Vyberte nejpopulárnějšího fotbalového kanonýra v kraji

Jeho jméno však zatím nechce do světa příliš vyhlašovat. „Jméno už máme, ale zatím ho prozrazovat nebudu. Ještě to není informace do novin,“ směje se Sobotka.

Před zatím tajemného trenéra však stavět žádné těžké úkoly nehodlá. Přes minimální ztrátu na vedoucí Světlou nad Sázavou se o přeboru v Pohledu nemluví. „Naše pozice je v tomto směru stále stejná,“ uvedl Sobotka. „Nebráníme se případnému postupu, ale není to naše priorita. Kdybychom á třídu vyhráli, byli bychom samozřejmě rádi a postup brali.“

Jak již bylo zmíněno, Pohled měl třetí nejnižší počet inkasovaných branek. Jenže v produktivitě byl jen průměrným celkem. Byla ofenzíva podzimní slabinou? „Nemyslím si, že by to byla vyloženě naše slabina,“ odmítá Sobotka. „My jsme ale vlastně pokaždé hráli s jiným složení útoku. To byl asi náš zásadní problém. Tím, že kluci chodili do práce, nebo měli i jiné důležité důvody absencí, jsme sestavu zvláště v útoku docela dost točili.“

Jaká byla 1. A třída? V áčku kralovaly týmy z Havlíčkobrodska, vzestup Kostelce

Vedoucí trio skupiny má sice menší náskok na zbylé pronásledovatele. Přes zimu se samozřejmě může vše rapidně změnit, ale současní lídři jistě budou patřit k největším adeptům na postup.

Rozhodne se podle Sobotky opravdu na Havlíčkobrodsku? „Vůbec to teď nedokážu odhadnout,“ krčí rameny. „Košetice i Kostelec se snaží hrát fotbal. Jsou to týmy, které to ještě mohou dost zamotat. Každopádně jarní terény určitě nebudou sedět nám, ani těmto zmíněným týmům. Takže je možné, že první dva, brejkové a bojovné celky, na tom budou možná lépe. Ale uvidíme, jak se to všechno vyvine.“