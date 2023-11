Šebkovicím se vydařil start do soutěže. Tým nabral klid a prožil povedenou část sezóny. „Jsem naprosto spokojený,“ uvedl po třicetibodovém podzimu s jedinou porážkou trenér Lubomír Venhoda. „Samozřejmě, že to je víc, než jsem předpokládal. Před soutěží, když jsem pročítal soupeře, tak bych s takovým počinem vůbec nepočítal. Spadly Náměšť a Dukovany, postoupily Bory a Luka, takže jsem čekal, že soutěž bude hodně náročná.“

Nakonec jsou Šebkovice na druhém místě tabulky jen o dva body za lídrem z Bedřichova. „Naštěstí nám letní doplnění týmu vyšlo ve všech případech. Zásluhou přínosu nových hráčů šli nahoru i ti stávající. To byl klíč k tomu našemu vydařenému podzimu,“ pokračuje trenér.

K dokonalosti podzimního vysvědčení chybí jediný úspěšný výsledek. Šebkovice totiž padly v Budišově, kde se zrovna porážka papírově neočekávala. „Mrzí mě to každopádně. Ale v každé sezóně podobné zápasy přijdou,“ krčí rameny Venhoda. „Tam to byla taková shoda okolností. Soupeř měl vyloučeného hráče, v závěru jsme inkasovali náhodný gól… Tak to prostě někdy ve fotbale je. Nemůžeme být ve všech zápasech stoprocentní.“

Hra Šebkovic se točila především okolo Jakuba Uhlíře, kterého zmiňovali po vzájemných zápasech všichni protivníci jako rozdílového hráče. Pro tým bude určitě důležité, zda hráč pražské Dukly v kádru zůstane. „Momentálně je naprostý klid. Vlastně se dá říci, že nevím vůbec nic,“ prozradil Venhoda. „S Kubou jsme domluveni, že kdyby se něco objevilo, tak nám to oznámí. Nic ale zatím nenasvědčuje tomu, že by měl někam odejít. Ale víte, jak to ve fotbale je. Za čtrnáct dní může být všechno jinak. Zatím to vypadá, že kádr zůstane i na jaro pohromadě.“

V tom případě by tak měly Šebkovice být jedním z hlavních adeptů na postup do krajského přeboru. „Přebor pro nás není téma. O tom se vůbec nechci bavit,“ odmítá roli favorita Venhoda. „Pro mě je teď spíš důležité pozitivní zjištění, když si zpětně podzim rekapituluji, že náš herní projev je kvalitní. Ukázali jsme to například i při posledním zápase na Bedřichově, kde jsme přes těžký terén hráli velmi dobře. Bedřichov sice máme na jaře doma, ale ani to nic neznamená. Je před námi celé jaro. Může nastat tisíc jiných příhod, okolností či alternativ.“

Venhoda se domnívá, že adeptů na čelní pozice bude víc. Bedřichov, Bory – a kdo dál? „Mně osobně se u nás nejvíce líbila Luka nad Jihlavou (0:0). Měli jsme sice proti nim šance, nedali jsme penaltu, ale výkon soupeře se mi hodně líbil. Odhaduji, že Luka půjdou na jaře ještě výš,“ očekává šebkovický kouč.

Ten má již kompletně nachystanou zimní přípravu, soustředění i přípravné zápasy. „Teď to jen dobře využít,“ usmívá se Venhoda, který uzavírá ohlédnutí za podzimem osobním vzkazem: „Rád bych poděkoval našim fanouškům. Výrazně se zvedla jejich podpora na domácích zápasech, ale i venku. Za to bych jim opravdu rád poděkoval. A také našim hráčům za jejich vzorný přístup.“