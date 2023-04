Cesta Věry Soukupové na fotbalové pažity byla takřka zákonitá. „Můj taťka pískal a já jsem s ním jezdila na zápasy,“ vzpomíná. „Jednou mi řekl, jestli to nechci zkusit - a od té doby se toho držím.“

Jako fotbalový arbitr dosáhla na zajímavé mety. „Řídím moravské divizní soutěže a působím v první lize žen. Byla jsem i na mezinárodní listině rozhodčích,“ prozradila na sebe Soukupová.

Role rozhodčí(ho) je vždy hodně nevděčná. S vyloženou agresí vůči sobě se však nesetkala. „Musím říct, že nemám žádné výrazné negativní zážitky. Klasická plotna proběhla, například když jsem začínala na hřišti v Moravci. To bylo snad jednou, kdy jsem to vyloženě slyšela. Potom už ani ne,“ culí se Soukupová. „Naštěstí je pozornost upřena, pokud jde o negativní projevy či urážky, více na kluky na hřišti než na mě. Je ale jasné, že si občas něco vyposlechnu,“ připouští.

Kromě rozhodování na hrací ploše se podílí na řízení soutěží i funkcionářsky. Věra Soukupová je členkou Výkonného výboru OFS Žďár nad Sázavou. „To se přihodilo trošku náhodou a nebylo to z mé hlavy. Klub z Radostína mě nominoval na volební valné hromadě s tím, že to zkusíme, jestli se prosadím. A klubama byla jsem zvolena,“ směje se při vzpomínce na svůj vstup do fotbalového vedení.

Zdroj: Deník/Karel Líbal

Ve výkonném výboru je jedinou ženou mezi sedmi muži. „Působím v disciplinární komisi pod Romanem Šoukalem a je to pohodička. Víc k tomu asi není potřeba dodávat. Řešíme běžnou agendu, žádné vzrůšo to teda není,“ dodává ke své další fotbalové funkci.

Fotbal má ráda, i když při zvážení toho, co jí dal a vzal, to má tak napůl: „Fotbal mi dal velkou příležitost a šanci podívat se na mezinárodní scénu. Věnovala jsem mu již hodně let. Takže se dá říci, že mi je tak trochu i vzal,“ vyznala se Věra Soukupová.