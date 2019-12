A impuls s výměnou trenéra přinesl ovoce. Výsledky najednou začaly přicházet a ždírecký B-tým nakonec skončil sedmý se ziskem dvaceti bodů.

STŘELCI

ŽDÍRCE N. D. B



7 – Lukáš Malínský.

6 – Josef Zahradník.

4 – David Bříza.

3 – Pavel Klimeš, Martin Koutný.

2 – Martin Ceral.

1 – Milan Kysilko, Jan Navrátil, Radek Kolouch, Michal Vomela.

Přitom před sezonou to nemělo vypadat na nějaký velký průšvih. „Letní příprava měla nadstandartní podmínky,“ souhlasil obránce ždíreckého béčka Tomáš Máša. Jenže první dva zápasy nepřinesly ani bod. Pak přišli tři remízy a výhra nad Tisem. A porážka od Batelova.

A poslední zápas Jiřího Veselského na domácím hřišti s Kožlím. Ten jeho svěřenci zremízovali 3:3. „Nedařilo se nám uhrát zápasy, i když jsme vedli. Po zbytečných chybách jsme inkasovali a nakonec prohráli. Body jsme zbytečně ztratili naším nesoustředěním, úplným vypuštěním a zbytečnými chybami,“ naznačil Máša.

I přes nějaký ten bodový zisk se kouč Jiří Veselský rozhodl skončit. „Já si ale rozhodně nemyslím, že by to trenér dělal špatné. Ba naopak. Dělal pro trénování maximum. Je vidět, že to rozhodnutí bylo správné. Tím podtrhl svůj cit pro fotbal. Když se nedaří, tak v devadesáti procentech případů je to o hráčích a ne o trenérovi, ale celý mančaft vyměnit nejde,“ uznal Máša.

Ten také potvrdil, že po odchodu trenéra se všem v kabině rozsvítilo. „Poté, co skončil, tak si každý uvědomil, že to samo nepůjde.“ Porazili Havlíčkova Borová, Antonínův Důl, pak remízovali se Svratkou. „V předposledním kole jsme ve splácané sestavě porazili i Lučici a nakonec i Pacov. Přidalo se i štěstí, každej z nás začal makat,“ dodal Máša.

Takže teď momentálně se ždírecká rezerva poohlíží po novém šéfu lavičky. „Já bych chtěl ještě hrát, takže trénovat nebudu. Už jsem to dělal a není to ideální,“ řekl rozhodně Máša. to dělat, je to blbý hrát i trénovat.