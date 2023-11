LÍDŘI

V úvodním kole podzimu zvítězili fotbalisté Bedřichova (ve žlutém) v Koutech 1:0 a nastartovali svoji skvělou podzimní jízdu.Zdroj: Deník/Karel Líbal

Podzimním mistrem se stal Sokol Bedřichov. Během podzimu si připsal jedinou porážku, zato nejvyšší počet deseti výher. V kombinaci s druhou nejlepší ofenzívou i defenzívou a ziskem dvaatřiceti bodů zasloužené vedení po polovině soutěže. „Pokud jde o bodový zisk, spokojen rozhodně jsem,“ hodnotí vystoupení Bedřichova trenér Jan Göth.

Pro jaro je tak tým z Jihlavy pochopitelně jedním z horkých kandidátů postupu do krajského přeboru. „Od vedení jsme žádný takový příkaz nedostali,“ prozradil Göth. „Sebe ani kluky tím nechci nějak svazovat nebo na ně tlačit. To by byl náš konec.“