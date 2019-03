Speřice přivítají na svém hřišti těžkého soupeře, kterého se ale nebojí. Duel s Pelhřimovem by prý mohl nabídnout kvalitní a otevřenou podívanou. „Samozřejmě se těšíme, protože zimní pauza byla dlouhá, a tím, že je to Pelhřimov, se to ještě více stupňuje. Je to těžký soupeř, s ambicemi, ale my rádi hrajeme s týmy, které chtějí hrát fotbal,“ říká kouč domácího celku Jiří Holenda.

Letošní premiéra by tak mohla fanoušky bavit, alespoň v to doufají oba trenéři. „Mohl by to být dobrý fotbal, vyšší skóre, které se přikloní k nám. Určitě přijde i hodně lidí,“ tvrdí Holenda. „Gólů by mohlo padnout víc, doufejme, že do správné branky,“ doplňuje s úsměvem pelhřimovský lodivod Pavel Regásek, který je zřejmě naladěný na podobnou notu jako speřický protějšek.

Domácí o síle papírového favorita ví. „Já bych řekl, že jsou silní ve všem. Mají zkušenou obranu, jsou běhaví a techničtí. Musíme si dát pozor na vše,“ tvrdí kouč Speřic. „Ale i my jsme o rok zkušenější, a já věřím, že budeme rovnocenným soupeřem. Nemám z toho obavy. Chceme získat tři body,“ doplňuje jasně Holenda, který by měl mít k dispozici kompletní sestavu.

Respekt mají i v Pelhřimově. „Speřice? Velmi těžký soupeř, na domácím hřišti pro každého. Známe se dobře, hrají kombinačně, důrazně, velkou sílu mají ve standardkách,“ má jasno Regásek. „Ale my jsme v pozici, kdy na to hold nemůžeme brát ohled. Jedeme tam s jasným cílem,“ netají vítězné ambice kouč, který by bral podzimní výsledek 3:0. „Ten by byl krásný,“ usmál se, ale poté zvážněl. Vrásky na čele mu dělá sestava. „To je trochu problém. Nemůžeme počítat s Kostrounem, Homolkou, a nově i Poulem. Uvidíme, jestli nastoupí Benda. Ale vymlouvat se nebudeme. Šanci dostanou jiní,“ dodává.

TŘEBÍČ CHCE MÍT KLID

Nováček z Košetic prý cítí šanci a dnešní zápas v Třebíči by rád dotáhl do bodového zisku. „Určitě se tam pokusíme něco získat, uhrát co nejlepší výsledek. Oni na tom nejsou po podzimu moc dobře, je to jeden ze soupeřů, se kterým bychom mohli uhrát body,“ říká trenér hostů Josef Krtek, který nemusí řešit problémy se sestavou, tým je prý kompletní.

Domácí Třebíč také cítí šanci. „Je to hodně důležitý zápas, ve kterém chceme uspět, abychom byli v dalších kolech v klidu,“ má jasno kouč Vladimír Hekerle. „Ale nevíme, jak na tom po zimě soupeř je. Na podzim hrál hodně agresivně, s tím se musí naši hráči vyrovnat. A já doufám, že k tomu přistoupí jako k mistráku,“ reaguje Hekerle a dodává: „Moc hráčů na výběr nemám, tak snad se nespletu se sestavou.“

Těžké to bude mít celek Sapeli Polná na hřišti v Bystřici, kde se nakonec hrát také bude. „Byli jsme s domácími domluvení, pokud by nebyl terén regulérní, tak si proti sobě zahrajeme v neděli v Chotěboři na umělé trávě,“ nastínil v týdnu asistent trenéra Jiří Babínek. Ale počasí se umoudřilo, a tak jeho svěřenci budou muset dnes od 15 hodin zabrat. Proti bude totiž nepříliš oblíbený sok. „Máme to tam rádi, domácí hrají technický fotbal, to nám vyhovuje, ale mají kvalitu a málokdy tam bodujeme,“ doplňuje Babínek, jehož tým na podzim soupeři na svém hřišti podlehl 0:2.

Program 15. kola

SOBOTA: Žirovnice - Náměšť-Vícenice (Niederle), HFK Třebíč - Košetice (Krondráf), Chotěboř - Přibyslav (Stehlík), Bystřice n. P. - Sapeli Polná (Rygl), Speřice - Pelhřimov (Pojezný).

NEDĚLE: Ledeč n. S. - V. Meziříčí B (Novák), Okříšky - Nová Ves (Dvořák).

Zápasy začínají v 15 hodin.