První vítězství bylo navíc historické. Česká Bělá hrála letos I. B třídu premiérově a do soboty měla na kontě jednadvacet porážek a tři remízy. „Sobotní výhra byla pro nás důležitá, nechtěli jsme odehrát I. B třídu bez jediného vítězství. V sobotu se u nás nakonec i slavilo, vítězství 3:2 se v České Bělé zapíše do historie,“ říkal k utkání trenér České Bělé Petr Veselka.

Nováček ztrácel na konkurenci od začátku podzimu, kolo před koncem posbíral pouhých šest bodů a aktuálně mu k záchraně schází dvacet bodů. „I. B třídu jsme si vyzkoušeli a vracíme se tam, kam patříme,“ uznal sílu svého mužstva i soupeřů.

V sobotu měla Česká Bělá naposledy výhodu domácího prostředí a před více než sto dvaceti diváky se chtěli fotbalisté předvést jinak než v předešlých soutěžních zápasech. V předchozím kole vezlo mužstvo Petra Veselky bod za remízu 1:1 na hřišti béčka Chotěboře, na tento dílčí úspěch chtělo navázat. „Nezačali jsme ale dobře, v prvních třiceti minutách jsme byli u všeho pozdě, brzy jsme 0:1 prohrávali,“ vracel se k poslednímu utkání trenér České Bělé.

Rezervu Světlé nad Sázavou poslal do vedení poměrně brzy hrající trenér Lukáš Dibelka. „Začali jsme dobře, gól nás měl uklidnit. To se ale nestalo,“ připomínal úspěšný střelec.

Domácí sice vstoupili do druhé půle aktivněji, přesto v po hodině hry přidal světelský Miroslav Křikava druhý gól. Vzápětí mohl přidat třetí branku hostů opět Dibelka, ale místo toho přišel nečekaný obrat. „Kdybych to proměnil, bylo by rozhodnuto,“ odhadoval Lukáš Dibelka. Podobně viděl tento moment i Petr Veselka. „Proti 0:3 bychom to otáčeli těžko,“ říkal.

Jenže pak přišla čtyřminutovka domácí kapitána Tomáše Kohouta a rázem bylo všechno jinak. Nejprve snížil lídr domácích z penalty, o minutu později srovnal na 2:2 a za další dvě minuty nasměroval outsidera k vítězství. „Pokazili jsme si to sami, ale těžkou hlavu z toho nemáme. Domácí i fanoušci si to aspoň užili,“ poznamenal Dibelka.

Podle trenéra České Bělé byla sobotní výhra jeho mužstva zasloužená. „Za výkon ve druhém poločase jsme si tentokrát tři body zasloužili. V zimě jsme mužstvo omladili, jsem rád i za tento malý úspěch,“ dodával Petr Veselka.

Sezonu v I. B třídě završí Česká Bělá zítra v Havlíčkově Borové, která má se čtrnácti body také sestupovou jistotu. Béčko Světlé odehraje poslední kolo o den později doma s rezervou Ždírce.

Jistotu působení v nejnižší krajské soutěži i pro nadcházející ročník ovšem nemá v západní skupině I. B třídy ani dvanáctý Antonínův Důl. Ten má jen o bod více než Stařeč na témže místě ve skupině B. Mančaft s horší bilancí přitom také zamíří do okresu.