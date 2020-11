Podzimní sezona a vlastně celý rok byl pro všechny velmi zvláštní, neobvyklá, nepříjemná. A jistě by se našlo dalších několik přívlastků, které by tuto část fotbalové 1. A třídy vystihly. Mírovka rozhodně nebyla výjimkou.

Všichni ale měli stejné podmínky. „Tento rok není optimální. Je to hodně zvláštní a nepříjemné. Není to jednoduché pro nikoho, ani pro nás. Tak nějak jsme tím proplouvali. Je těžké terok hodnotit, protože nikdo tuto situaci neznal a museli jsme se s tím nějak sžít,“ potvrdil trenér Michal Marek.

Ten hodnotil podzimní výkony jako neustálené a hodně kolísavé. „Měli jsme horší vstup, pak přišlo zlepšení. Jenže následovaly dva propadáky s Kamenicí a béčkem Brodu. Následně když jsme se zvedali, tak se zápasy skončily,“ pokrčil rameny.

Jak už řekl kouč Mírovky, jeho svěřenci předvedli dobré i špatné výsledky. „Některé zápasy se povedly, jiné ne. Nejeli jsme v zajetých kolejích, celá příprava a sezona byla narušená už od března,“ souhlasil.

Ve výsledkové listině podzimu nejvíce bijí do očí dvě nálože od Kamenice a od rezervy Havlíčkova Brodu. „Byly to propadáky, kluky jsem hlavně v Kamenici nepoznával. Ale na druhou stranu Kamenice je fotbalový a vyspělý tým, který podle mě už měl být v přeboru. Jsou někde jinde. Samozřejmě ne, že bychom brali jakoukoli porážku, chceme vždy uhrát, co nejlepší výsledek,“ řekl Michal Marek. Už od začátku jeho tým ale nechytil tempo zápasu a soupeř šel navíc do brzkého vedení.

Hned v následujícím kole padl 2:7 s rezervou Havlíčkova Brodu. „Samozřejmě takový debakl je neomluvitelný, ale soupeř byl posilněný hráči z áčka, protože to nehrálo. Byli tak v silné sestavě a vycvičili nás,“ uznal Michal Marek.

Jeho svěřenci se ale oklepali a v těžkém zápase porazili Leštinu. Jenže pak přišla stopka. Mírovka chtěla pokračovat alespoň v tréninku. „Chtěli jsme chodit po skupinách po šesti, jenže než jsme začali, tak zakázali úplně všechno,“ pokrčil rameny. Připravují se tedy alespoň doma. „S kluky jsem ve spojení. Řekl jsem jim, že sezona sice skončila, ale ať se udržují sami,“ dodal.