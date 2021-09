V pořadí už páté kolo má o tomto víkendu na programu nejvyšší krajská fotbalová soutěž na Vysočině. Ze sedmičky zápasů, které budou v sobotu a v neděli k vidění, Deník vypíchl ten, který se odehraje v Novém Městě na Moravě.

Předně na sebe narazí dva rezervní týmy, jejichž první mužstva působí ve třetí lize. Oba celky, celkem logicky, sází na dravé mládí. A vedle toho jsou to tabulkoví sousedé, kteří mají shodně po šesti bodech. Tím ovšem podobnost béček Vrchoviny a Velkého Meziříčí končí.

Novoměstský celek zatím potvrzuje předpoklady, že ačkoliv se jedná o nováčka soutěže, bude pro ni přínosem. Dosavadní jedna výhra a tři remízy jsou toho důkazem. „Těší mě, že jsme ještě neprohráli, ale úplně spokojení nejsme. V Ledči jsme byli herně jasně lepší, tam jsme dva body po inkasované brance v závěru doslova nechali. Proti Speřicím to naopak byl doma plusový bod,“ popisoval trenér juniorky Nového Města Petr Follprecht.

Před týdnem jsme jeli do Třebíče v hodně slátané sestavě, před zápasem bych bod určitě bral. O výhru jsme ale přišli brankou z penalty v poslední minutě,“mrzelo jej.

Na úroveň nejvyšší krajské soutěže si jeho ovečky poměrně brzy zvykly. „Zatím pouze Speřice mě přesvědčily skutečnou kvalitou. Ty další týmy nebyly špatné, ale jejich kvalita spočívala spíše v některých individualitách. Čekám, že na další, ještě lepší mančafty, narazíme v dalším průběhu ročníku,“ předpokládal Follprecht.

Nedělního soupeře svého týmu si byl osobně prohlédnout. „Byl jsem se minulý týden podívat na zápas béčka Meziříčí proti Nové Vsi. Musím říci, že se mi hodně líbili. Sice trošku smolně prohráli 2:3, ale hráli velmi pěkný fotbal a minimálně bod si zasloužili,“ potvrdil.

Co očekává od nedělního zápasu? „V první řadě uvidíme, v jakém složení oba týmy nastoupí. U nás má áčko velice početnou marodku, takže nevím, zda za nás naskočí hráči, na nichž jsme byli domluvení,“ postýskl si.

Vzájemné zápasy Velkého Meziříčí a Nového Města ve třetí lize v posledních letech naplňují všechny atributy derby. Přenese se vyhrocená atmosféra také do souboje rezerv? „Doufám, že ano. Věřím, že utkání bude mít náboj, emoce a lidé si přijdou na své. Myslím, že k vidění bude hodně útočný fotbal,“ dodal Follprecht.

S jeho slovy víceméně souhlasil také kormidelník béčka Velkého Meziříčí. „Čekám, že atmosféra bude mít patřičné grády. Ani ne tak hráčsky, spíše prostředí bude asi hodně bouřlivé. Diváci v Novém Městě umí dostat rozhodčího i soupeře pod tlak, dokážou se postarat o pořádnou kulisu. To je ale dobře, fotbal se přece hraje pro lidi, tak to má být,“ vysvětloval trenér Velkého Meziříčí Libor Švec.

Podle jeho slov to zřejmě nebude žádná šachová partie. „Čekám fotbal nahoru dolů, protože oba týmy tvoří převážně mladší kluci. Snažíme se hrát fotbal, což by mohlo nalákat i diváky. Nějaká rivalita mezi oběma kluby tu je, očekávám tudíž tuhý boj o každý metr. Do zápasu jdeme s cílem zvítězit, ostatně jako do každého,“ zdůraznil kouč Velmezu.

Jeho celek začal sezonu výborně, dvěma výhrami. Jenže poté přišel debakl 0:6 v Polné a minulý týden těsná domácí prohra 2:3 s Novou Vsí. „Spokojený s úvodem ročníku jsem tak napůl. První dvě kola se nám povedla, poté jsme ovšem vybouchli na Sapeli, ten zápas se nám totálně nepovedl. Proti Nové Vsi byl výkon hráčů dobrý, ale úplně jsme vyhořeli v koncovce. Ke spokojenosti mi tak nějaký bod chybí,“ doplnil Švec.

Program 5. kola krajského přeboru Vysočiny

SOBOTA: Chotěboř – HFK Třebíč, Bedřichov – Náměšť n. O.-Vícenice (oba 16.00).

NEDĚLE: Sapeli Polná – Pelhřimov (10.30), Přibyslav – Okříšky, Nové Město B – Velké Meziříčí B, Nová Ves – Žirovnice, Ledeč n. S. – Speřice (vše 16.00).