Autor přitom nemá na mysli nějaké kulinářské hody typu restaurace s michelinskou hvězdou. Trojkombinaci fotbal, pivo, klobása v tuzemsku vážně nic nenahradí.

Své o tom ví například ve Speřicích, které měly na podzim nejvyšší návštěvy v kraji. „Myslím, že fanouškům můžeme nabídnout vše, co k tomu patří. Hrajeme dobrý fotbal, a klobásy máme také dobré. Ničím jiným to asi nebude,“ smál na dotaz Deníku sekretář Dálnice Speřice Pavel Svoboda.

Kromě občerstvení pro fanoušky, které v klubech berou jako naprostou nutnost, se pořadatel utkání musí postarat rovněž o rozhodčí(ho) utkání.

Zde je povinností zajistit sudím tekutiny. „Pokud jde o další občerstvení, je to různé,“ prozrazuje Tomáš Lysý z Batelova, který devatenáct let řídí okresní soutěže na Jihlavsku. „Většinou záleží na tom, jestli například na okrese pískáme béčko, jehož A tým je v krajské soutěži. Tam už jsou funkcionáři zvyklí přidat třeba párek nebo klobásu. U dětí většinou dostáváme pití. I když někdy ani to ne,“ dodává sudí s úsměvem.

Větší občerstvení v drtivé většině případů souvisí s uzenářskými výrobky. „Nějakou svíčkovou a podobně nedostáváme. Na okrese to opravdu bývají párky, nebo klobásy,“ potvrzuje rozhodčí. „Nebo nyní jsem byl na utkání žákovské ligy Vysočina - Zlín, tam nám dávají do kabiny ovoce a sušenky.“

Stalo se někdy, že domácí funkcionáři „potrestali“ rozhodčí za, v jejich očích, špatný výkon pouze minimálním občerstvením? „Ale ano, i to se stalo,“ směje Lysý. „Jenže je to podobné jako třeba pokřiky z hlediště, že neodjedeme a podobně. Většinou se to odbývá v rovině legrace.“

Pokud jde o místa, kde se o rozhodčí starají dobře, nemá Tomáš Lysý problém některé kluby jmenovat. „Například v Třešti se starají dobře, ve Velkém Beranově to měli, než postoupili do kraje, skvěle zajištěné, stejně tak v Batelově. Výborní funkcionáři jsou také v Kostelci. Obecně se dá říci, že kde je větší stadion a chodí tam hodně lidí, tam jsou i lidé okolo týmů vstříční,“ prozrazuje závěrem.