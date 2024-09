Ti se v sobotu od 15.30 představí v Kostelci a trenér lídra neskrýval, že o soupeři toho tolik neví. „Po letech působení v krajském přeboru jsou pro nás některé celky v šesté lize trošku neznámou. Mužstva Kostelce, Lípy či Mírovky, těžko říci, co od nich čekat,“ neskrýval kouč Ledče Martin Turek.

Ve východní skupině druhé nejvyšší soutěže zatím stoprocentně plní roli největšího favorita Bedřichov. Také na něj čeká venkovní výjezd, v nedělním odpoledni ho vyzve na souboj rezerva Velkého Meziříčí. „Volno o minulém víkendu jsme využili k menší stmelovačce, zase jsme o něco utužili partu,“ pochvaloval si trenér klubu z Jihlavska Jan Göth.

V západní skupině 7. ligy jsou po odehraných pěti kolech na úplném špici tabulky fotbalisté Leštiny. Ty čeká nedělní zápas na hřišti Havlíčkovy Borové. Vedoucí celek tréma rozhodně svazovat nebude. „Postupové cíle nemáme, chceme se v tabulce pohybovat co nejvýše. Předtím jsme šestou ligu deset let řadě hráli, takže to pro nás není taková motivace,“ řekl lodivod Leštiny David Hospodka.

V 7. lize – skupině B bude jednoznačným šlágrem kola souboj dvou mužstev, která druhou nejvyšší krajskou soutěž letos v červnu opustila. Zatímco fotbalisté Náměště-Vícenic, kteří jsou na čele tabulky, nedobrovolně, klub z Želetavy se rozhodl pro dobrovolný pád.

Vedoucí celek tabulky hodlá ziskem třech bodů udělat další krok za jednoznačným cílem. „Nic jiného než okamžitý návrat do šestí ligy neberu. S tím jsem se mužstva v létě také ujal, jinak bych do toho nešel. Výhledově pak chceme vrátit klub mezi krajskou elitu,“ naznačil kouč Náměště Květoslav Havránek.

PROGRAM 8. KOLA SOUTĚŽÍ MUŽŮ NA VYSOČINĚ

6. LIGA – SKUPINA A: Žirovnice – Havl. Brod B, Tis – Přibyslav, Mírovka – Lípa, Kostelec – Ledeč n. S., Košetice – Rozsochatec, Batelov – Chotěboř B (vše SO, 15.30), Humpolec B – Světlá n. S. (NE, 10.15).

6. LIGA – SKUPINA B: V. Bíteš B – Měřín (SO, 15.30), V. Meziříčí B – Bedřichov (NE, 14.00), Budišov-Nárameč – Telč (NE, 15.00), Bohdalov – Dukovany, Nedvědice – Luka n. J., Vladislav – Bory, Herálec (ZR) – Jemnicko (vše NE, 15.30).

7. LIGA – SKUPINA A: Štoky – Ždírec B, Herálec – Pelhřimov B, Rantířov – Dobronín, Nový Rychnov – Kamenice B (vše SO, 15.30), Jamné - Třešť (NE 10.30), Havl. Borová – Leština, Habry – Lučice (oba NE, 15.30).

7. LIGA – SKUPINA B: V. Beranov – Křižanov (SO, 15.30), Želetava – Náměšť-Vícenice, Rudíkov – Rozsochy, Bobrová – Brtnice, Přibyslavice – HFK Třebíč, M. Budějovice – Kouty, Počítky – Rokytnice n. R. (vše NE, 15.30).