Rozdíl mezi první Kamenicí nad Lipou a čtvrtým Novým Rychnovem je jen tři body. Pátý Rozsochatec sice na čelo tabulky ztrácí bodů šest, ale má dva zápasy k dobru. „První příčka nás samozřejmě těší, ale s některými věcmi být spokojeni nemůžeme,“ hodně střízlivě hodnotil podzim kouč Kamenice nad Lipou Josef Hadrava.

Zmíněnými nedostatky jsou kolísání formy. Slovanu nevyšly zápasy v Košeticích a hlavně v Novém Rychnově. „Tam jsme neměli ani jednoho z našich dvou střelců. To se muselo projevit,“ vysvětlil.

Jinak ostrými pálil hlavně Filípek. Stihl šestnáct gólů, vyřádil se hlavně v domácím utkání proti Mírovce. V něm se trefil hned pětkrát. „Tomáš je takový hráč, že když má den, tak je neskutečně gólový. Když se mu nevede, tak místo hraní diskutuje,“ nechal se slyšet Josef Hadrava.

Druhá příčka patří fotbalistům Světlé nad Sázavou. Vzhledem k tomu, že klub plánoval návrat do krajského přeboru už na jaře a na podzim své přání zopakoval, není divu, že se nejásá. „Spokojenost je jen částečná. Chtěli jsme být první. Měli jsme na to formu, navíc nám nahrával los a celkově podzim jsme měli rozehraný na první místo,“ tvrdil Miloš Malina, který přebral trenérské kormidlo v září.

Nenápadně ale hodně razantně se tlačí na špici tabulky béčko Humpolce. U něj dlouholetého trenéra Imricha Brdečku doplnil mladší ale o to více dravější Martin Zet. Pomohl zkvalitnit tréninky, jeho svěřenci jsou nepříjemným soupeřem pro každého. „Myslím si, že kluci pochopili, co od nich chci. Nejsem ochotný slevit ohledně disciplíny. Měl jsem trochu obavy, jak to přijmou, ale vzali to za ten správný konec,“ vyslovil názor.

Jeho zkušenější kolega podzimní část hodnotil jako vydařenou. „Umístění v tabulce nás těší, ztrácí jen bod na první příčku. Na druhou stranu tam byly i kazy. Mrzí mě hlavně nepovedený zápas v Rozsochatci,“ vyjádřil se Imrich Brdečka.

Absolutní spokojenost panuje naopak pod Křemešníkem. Kdyby se dohrála minulá sezona, klidně se mohlo stát, že Nový Rychnov účastníkem 1. A třídy ani nebyl. Po podzimu měl jen devět bodů a byl předposlední. Novou sezonu ale rozehrál ve velkém tylu a kosil jednoho favorita za druhým. Naplno využil výhodu domácího prostředí, porazil Kamenici nad Lipou, Světlou nad Sázavou i béčko Humpolce. „Kdepak, my jsme nohama pevně na zemi. Neříkám, že nás netěší, když jsme v tabulce nahoře. Pokud ale srovnám kvalitu kádru Kamenice a její zázemí, tak je někde jinde,“ ubezpečil kouč Dušan Chalupa.

Jak již bylo řečeno, posledním do party hráčů o nejvyšší příčky je Rozsochatec. Pokud zvládne obě dohrávky, může se bodově dotáhnout na samou špici. Trenér Jakub Fiala vyjádřil s podzimní částí sezony spokojenost, ale zmínil i nedostatky. „Nejsem spokojený s výsledky s Kamenicí, Kostelcem i Třeští. O body nás připravily chyby v obraně.“