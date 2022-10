Jeho svěřenci vlétli do utkání jako velká voda, jenže selhávali v koncovce. „Hned v první minutě šel sám na branku Cajz, ale nedal. Pak Vodáček na úrovni penalty místo zakončení zbytečně přihrával,“ popsal dvě největší příležitosti kormidelník Žirovnice.

Do vedení tak Slavoji musel až pět minut před poločasovou přestávku hostující obránce Karel. „Po centru od Vodáčka šel do hlavičkového souboje s Knotkem a balon se od jeho hlavy odrazil za záda gólmana hostů,“ komentoval šťastný moment pro svůj celek Hřib.

Přesto jej špatná koncovka trápila. „O poločase to mělo být 4:0 a bylo by po zápase. Ledeč byla snad nejhorším týmem, co sem za posledních pět let přijel,“ nebral si servítky.

A ještě více jej zahazování šancí muselo mrzet osm minut po změně stran. Po rohovém kopu totiž vyrovnal Herčík – 1:1. „Předcházely tomu ale dvě naše chyby. Nejprve gólmanovi vypadl balon a pak mladíček Drápal nedokázal míč uklidit do bezpečí,“ mrzelo jej.

Přesto to s akciemi Slavoje nevypadalo zle. Zvlášť, když čtvrthodinu před koncem putoval do druhé žluté kartě předčasně pod sprchy autor vyrovnávací branky. „Sice jsme balon více drželi na našich kopačkách, ale vyloženou šanci jsme si nevypracovali,“ přiznal.

Minutu před koncem viděl zblízka červenou kartu za druhé žluté napomenutí Havel a Ledeč dohrávala pouze v devíti. Přesto se jí podařil husarský kousek, když ve druhé minutě nastavení zmrazila celý stadion a dosáhla vítězné branky.

Skutečně „jen“ dosáhla, protože autorem druhé vlastní trefy v utkání byl Knotek. „Všechno začalo chybou gólmana, který doslova namazal útočníkovi hostů. Dokázal balon vyrazit, následoval však centr do vápna, kde si jej Knotek srazil do vlastní sítě,“ kroutil hlavou Hřib. A dodal. „Je to strašně smutné, takový konec jsme si nezasloužili. Ale takový už je fotbal.

Po dvou prohrách s mužstvy ze spodku tabulky opět naplno bodoval nováček z Kamenice nad Lipou. Chotěboř doma zdolal až díky třem vstřeleným brankám po změně stran 3:0.

A šlo prý o zaslouženou výhru. „Podle mého ano, protože jsme byli po celý zápas lepším týmem. Dlouho jsme se ale nemohli prosadit v koncovce,“ sdělil kapitán Kamenice Tadeáš Zahradník.

Zlom přinesla až Filípkem proměněná penalta po hodině hry. „Ta utkání zlomila. Po ní jsme se ještě více nastartovali a další branky pak přidali hlavou Hadrava a po samostatném úniku Zdeněk,“ dodal Zahradník.