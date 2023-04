Jakub Havelka si pronajal po dobu svého pobytu na hřišti liché góly. Zaznamenal první, třetí, pátý svého týmu a v osmapadesáté minutě mohl spokojeně za stavu 5:0 střídat. „To bylo naplánované střídání. Teď nemám moc natrénováno, proto mě trenér stáhl, abych se nezranil,“ vysvětlil Havelka. „Ale na to, že jsem v zimě netrénoval, jsem do jara vstoupil docela dobře,“ smál se koutský hrdina.

Zdroj: is.fotbal.czPřestože výkonnost B týmů bývá tradičně proměnlivá podle toho, v jakém složení do zápasů nastoupí, byl konečný výsledek hodně nečekaný. „Všechny nás překvapilo, že jsme jim dali sedm gólů. My jsme na ně od začátku nastoupili, důrazem a fyzicky nám nestačili,“ popsal příčiny úspěchu zkušený čtyřiatřicetiletý fotbalista. „Dali jsme jim asi za půl hodiny tři góly a už se z toho nevzchopili. Vypadalo to, že k nám přijeli s tím, že to půjde samo, klepnou nás a pojedou dom,“ dodal spokojeně Havelka.

První dva jeho góly v utkání byly podobné. „Prodloužený míč po autu a já jsem zakončoval. Poprvé hlavou, podruhé mi to vyšlo střelou zhruba z penalty do šibenice. To byla spíš náhoda,“ netajil Havelka. „Při třetím gólu si spoluhráč při kličce moc předkopl míč, tak jsem mu ho sebral a dal gól sám.“

KANONÝR DENÍKU. Těžko se mi ještě někdy takto zadaří, říká pětigólový Vostál

Zkušený hráč nemá v sestavě svoji stálou pozici: „Po příchodu do Koutů hraju snad všechno, co je potřeba. Obránce, stopera, středního i pravého záložníka… Nyní se nám zranil útočník Miloš Neumannů, tak mě dává trenér do útoku.“

Svoje předpoklady pro novou roli potvrdil. Je proto možné, že svých dosavadních osm gólů v sezoně ještě rozšíří. „Chtěl bych týmu co nejvíce pomoci. Když mi kluci, kteří mají natrénováno víc než já, pomohou jako v prvním kole, mohlo by to být dobré. Proti Žďáru jsem hodně těžil z jejich výkonu,“ pochválil dodatečně tým kamenický odchovanec, který má pro jaro jasný cíl. „Je vlastně jediný. Co nejrychleji se zachránit a dohrát sezonu v klidu.“