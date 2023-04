Polenští fotbalisté si svůj gólový příděl rozdělili rovnoměrně do obou poločasů. „Hezky se nám to sešlo. Podali jsme kolektivně velmi dobrý výkon, a konečně nám to tam také napadalo,“ komentoval duel Tomáš Čaloud, který sám vsítil tři góly.