Skóre utkání otevřel z nejvýhodnější standardní situace po půl hodině hry, druhou přidal těsně před pauzou. „První gól byl z penalty. V podstatě na mě při ní došla řada, protože jich kolegové několik před tím neproměnili,“ prozradil s úsměvem Pelikán. „Druhý byl náhodný, protože střela prošla mezi nohama obránce i brankáře. To jsem měl i trochu štěstí.“

Klid do domácích řad přinesl Pelikán dovršením hattricku ve čtyřiašedesáté minutě: „Za ten třetí gól bych se trošku pochválil. Dal jsem ho nůžkama. Někdy to zkoušíme při tréninku, shodou okolností i v pátek před zápasem, kdy se mi to podařilo také trefit. Takže taková docela náhoda, že mi to vyšlo i den poté.“

Pečeť na konečný výsledek přišla v poslední minutě. „Čtvrtý gól padl až v závěru, kdy to bylo už takové otevřenější, pěkně mě tam kolega našel a mohl jsem to v klidu završit,“ poděkoval i spoluhráčům kapitán Rozsochatce.

Se spoluhráči týmu po marném podzimu chybí už jen krůček k jistotě záchrany soutěže. Před důležitým duelem s podobně ohroženou Třeští ale na týmu nervozitu nepozoroval. „V poslední době se nám daří, takže jsme byli víceméně v pohodě a v klidu,“ komentuje situaci Pelikán. „Horší to bylo na podzim, kdy jsme měli pouze deset bodů, ale jaro jsme po dobré přípravě dokázali zvládnout pěkně. Před tímto utkáním jsme věřili, že to doma urveme a byli jsme odhodlaní to zvládnout. Ale je fakt, že tabulka je ohromně vyrovnaná.“

Ani v posledním utkání nečeká na Rozsochatec nic lehkého. Představí se na půdě Pacova. V neděli odpoledne, kdy budou známé výsledky některých zápasů skupiny.

Domácí tak mohou mít již smutnou jistotu druhého místa, ale naopak dostat i šanci ještě situaci zvrátit. V klidu nemohou být ani hosté. „Stále to vypadá, že bychom mohli spadnout i na předposlední místo,“ uvědomuje si Pelikán.

Do Pacova přesto tým nepojede jen bránit potřebný bod. „Budeme i tam chtít vyhrát, protože v naší soutěži opravdu každý může porazit každého. Ukázalo se to například, když Pohled prohrál s Třeští, my jsme na podzim, kdy se nám nedařilo, doma s Pacovem remizovali. Takže věřím tomu, že tam můžeme i vyhrát,“ těší se na poslední duel sezony Pelikán.