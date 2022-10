Nejlepším kanonýrem uplynulého víkendu v soutěžích dospělých na Vysočině byl bezesporu Martin Dvořák. Pětatřicetiletý útočník fotbalistů Jimramova totiž v dalším kole 3. třídy žďárského okresu nasázel do branky posledních Počítek hned sedm gólů při výhře 9:0. Zajisté úctyhodný výkon.

Na pomyslném druhém místě se na Žďársku umístil se třemi přesnými zásahy Tomáš Padrtka. Jeho výkon však rozhodně stojí za všimnutí. A to hned ze dvou důvodů.

V první řadě se nestává příliš často, aby v tak vysoké soutěži, jakou divize bezesporu je, zaznamenal hattrick záložník. „Paradoxně přitom právě Tomáš napomohl naší inkasované brance hned v úvodní minutě zápasu, když ztratil balon po rozehrávce,“ popisoval trenér Bystřice Oldřich Veselý.

Druhou zajímavostí je konečný výsledek duelu Bystřice a Startu Brno. Lídr divizní tabulky na Žďársku zvítězil hokejovým výsledkem 7:3. „Konečný výsledek sice vypadá divoce, ale kdyby to skončilo třeba 12:10, nikdo by se nemohl divit. Šancí bylo na obou stranách na dva zápasy, byl to den otevřených obran,“ neskrýval kouč bystřického SK.

Jeho ovečky proti největšímu favoritovi na postup do třetí ligy nastoupily s otevřeným hledím. Sice sympatický počin, ale do poločasové přestávky odcházela Bystřice za prakticky rozhodnutého stavu 0:4. „O pauze jsme přeskupili řady a poté byli Startu více než vyrovnaným protivníkem. Nerozhodný výsledek druhé půle o tom svědčí. Divákům se zápas musel líbit,“ komentoval Veselý.

A jak viděl tři přesné zásahy devětadvacetiletého středního záložníka. „První padl přímo z rohu. Gólman Startu šel do souboje s Prášilem a balon minul,“ popsal úvodní Padrtkovu trefu.

Druhý gól vstřelil vytáhlý záložník po kombinační akci. „Z křídla přišla zpětná nahrávka a Tomáš poslal pěknou střelu z hranice velkého vápna, kdy se balon ještě otřel o tyč svatyně hostů,“ upozornil.

To nejlepší si Padrtka schoval na závěr. „Třetí gól byl nejkrásnější. Tomáš si všiml, že je gólman Startu trošku z branky a pěkným obloučkem jej z dálky přeloboval,“ dodal Veselý.

KANONÝR DENÍKU - 11. KOLO

HAVLÍČKOBRODSKO: Jakub Prokop (Herálec, okresní přebor) - 4 branky

JIHLAVSKO: Karel Holub (Rantířov, okresní přebor) - 4 branky

PELHŘIMOVSKO: Petr Vavřička (Plačkov, 3. třída) - 3 branky

TŘEBÍČSKO: Martin Hynek (FŠ Třebíč B, 4. třída) - 4 branky

ŽĎÁRSKO: Martin Dvořák (Jimramov, 3. třída) - 7 branek