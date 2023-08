Dvaadvacátý ročník krajského přeboru Vysočiny, který odstartoval druhý srpnový víkend, slibuje zajímavou podívanou. Mezi hlavní aspiranty postupu do divize bude patřit několik mančaftů.

V první řadě fotbalisté Chotěboře, kteří se v minulé sezoně prali o historický úspěch až do posledního kola. Jen prohrou na půdě vítězného Pelhřimova přišli o možnost postupu do čtvrté ligy.

A ambice neskrývají ani letos. „Výsledky i předvedená hra v předešlé sezoně napovídají tomu, že bychom se měli pohybovat na špici tabulky. Na druhou stranu mám trošku obavu, jak se náš mladý tým dokáže s touto rolí vyrovnat,“ neskrýval trenér Chotěboře Martin Jakeš.

A na toto konto pokračoval: „Také soupeři nás už budou brát jinak, bude to proto hodně o našich hlavách. Pokud ale do sezony dobře vstoupíme, bude to velké plus.“ Domácí remíza 1:1 na úvod s rezervou Žďáru jeho mírné obavy jen potvrdila.

Pohárové dozvuky: Fotbalisté Žďáru na Znojmo neměli. Nové Město padlo se ctí

Lodivod celku z Havlíčkobrodska vidí hlavní konkurenty nejen mezi loni úspěšnými týmy. „Fotbalová škola Třebíč je sice nováčkem, ale podle informací, které mám, to bude jeden z favoritů soutěže. Stejně tak i loni třetí Kamenice,“ komentoval.

Letošní ročník prý ale bude poněkud nečitelný. „Čerpám jen z toho, co jsem viděl. Loni se mi líbila Nová Ves, která sice měla oslabit, ale její výsledky tomu nenapovídají. Do Ledče zase přišel kvalitní trenér Turek, nevyzpytatelný opět bude celek Sapeli Polná. Ten bude znovu nepříjemný hlavně v domácím prostředí, kde se na jeho malém hřišti každému hraje špatně,“ sdělil Jakeš.

Tradičním cílem nováčků bývá co nejklidnější záchrana. V případě Fotbalové školy Třebíč, která se v I. A třídě ohřála jen jedinou sezonu, to ovšem neplatí.

A slova zástupců klubu hned po uplynulém ročníku to jen a jen potvrzovala. „Myslet jenom na záchranu určitě nechceme,“ vyhlašoval zcela jednoznačně trenér Fošky Tomáš Franěk.

VIDEO: Podívejte se jak fotbalisté Nového Města vzdorovali druholigové Líšni

A dodal: „Chtěli bychom pokračovat v naší nastavené cestě, v našem stylu hry a pohybovat se v tabulce co nejvýše.“ Vysoká výhra 6:0 na půdě béčka Velkého Meziříčí v prvním kole naznačila, že Třebíč nebude v soutěži jen do počtu.

A případný postupový hattrick? „Kdyby ta situace nastala, určitě bychom se tomu nebránili. Naopak tomu chceme jít co nejvíce naproti,“ naznačil s úsměvem nevyřčený cíl sportovní ředitel FŠ Třebíč Martin Daněk.

Celek Sapeli měl být loni hlavním vyzyvatelem favorizovaného Pelhřimova. Hlavně kvůli zpackanému jaru z toho ale nakonec bylo až sedmé místo.

Letos chtějí v klubu z Jihlavska skončit výš. „Naším cílem je umístění do třetího místa. Loni jsme dojeli na horší zimní přípravu, ale také na jarní velkou marodku a špatnou tréninkovou morálku,“ postýskl si kouč Sapeli Ondřej Košík.

Snový vstup. Šlo o zodpovědný výkon, usmíval se kouč fotbalistů Pacova Císař

Ten také neváhal vyjmenovat hlavní favority této sezony. „FŠ Třebíč má úplně jiný přístup než zbytek přeboru. Trénují třikrát až čtyřikrát týdně, s tím se málokdo může rovnat. Spolu s nimi by nahoře měly být i celky Kamenice a Chotěboře. Tohle souvisí také se zázemím. Tyto tři týmy mají třeba umělou trávu. Nemá přitom cenu někam chtít postupovat, když na to nemám podmínky,“ upozornil Košík.

Po čtyřech letech v divizi se do nejvyšší krajské soutěže vrací fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem. A ti po velkém exodu hráčů nemají přehnané ambice. „Nepočítám s tím, že bychom se měli pohybovat v horních patrech tabulky. Šanci nyní dostanou hlavně naši odchovanci,“ potvrdil lodivod Bystřice Oldřich Veselý.

Tím se ale ničeho nezříká. „Třeba nás hráči překvapí. Je zde spousta nových týmů, hned na úvod duel s ambiciózní Kamenicí nad Lipou naznačí, jaké budou naše možnosti,“ doplnil. Nemluvil do větru. Kamenice si totiž z Bystřice odvezla tři body za výhru 3:1.