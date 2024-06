Jakub Kasal v dosavadním průběhu sezóny skóroval pouze dvakrát. V sobotu si ale své konto čtyřmi góly bohatě rozšířil. „Na jaře jsem byl převážně v pozici náhradníka,“ prozradil pětadvacetiletý fotbalista. „V posledním utkání jsem vinou nějakých zranění dostal příležitost v základu. A nějakým zvláštním způsobem se to přihodilo, že jsem se čtyřikrát ocitl v dobré pozici, ve které mě kluci našli a podařilo se mi to vždycky zakončit. Nejpíš to bylo tím, že jsem přitom měl málo času na přemýšlení. Jen jsem prostě vystřelil a ono to tam padalo.“

Duel v Chotěboři ale pohledským hráčům ze začátku příliš nechutnal. Domácí rezerva měla více ze hry, dala vedoucí branku a měla i další příležitosti. „Rychlá branka a nástup soupeře se na našem výkonu trošku projevily,“ připustil Kasal. „Pětadvacet minut to nebylo z naší strany dobré, první gól nás lehce zasáhnul. Poté, co se nám podařilo vyrovnat a ještě do poločasu se dostat do vedení, začali jsme věřit, že to půjde.“

Jakoby se na hráčích Pohledu projevoval stín nezvládnutého závěru loňské sezóny. Před rokem přišli o postup až v posledním kole. Letos na jaře po osmi výhrách přišly dvě porážky, a dobře nezačali ani právě poslední duel. „Tenkrát nás mrzelo všechny, že jsme si závěr sezóny tak pokazili,“ netajil Kasal. „Nechtěli jsme, abychom to zopakovali i letos. Po těch dvou porážkách to určitě přišlo na mysl všem. Ale druhý poločas v Chotěboři jsme zvládli suverénně a dopadlo to jak dopadlo.“

Ba dokonce lépe, než sami hráči čekali. Souhrou dalších výsledků mají jistotu prvenství a postupu už dvě kola před koncem zápasu. „Ještě v kabině při převlékání po utkání se jeden ze spoluhráčů podíval na ostatní výsledky. Přišlo to vlastně z ničeho nic. Nečekali jsme, že naši konkurenti takto prohrají. První spontánní oslava proto proběhla již v kabině v Chotěboři,“ popsal první slastné okamžiky hrdina utkání.

Další veselí se ale zatím odkládá: „Máme před sebou ještě dva zápasy, které nechceme podcenit. Takže velkou oslavu plánujeme až po posledním zápase.“

Velkou zásluhu na úspěchu týmu má trenér Jiří Pabousek. „Jeho velkým kladem je výborná komunikace se všemi hráči. To si kluci v kabině cení. Že všem vysvětluje, kde a co bude hrát, nebo naopak proč tentokráte nehraje. „To se týkalo i mě. I když jsem byl převážně v pozici střídajícího hráče, trenér se mnou pravidelně komunikoval. Má i dobře připravené tréninky, kluky to baví,“ popisuje přednosti kouče Kasal, odchovanec kopané v Přibyslavi.

„Do dorostu jsem hrál v Přibyslavi. Potom jsem nějakou dobu vůbec fotbal nehrál,“ ohlíží se za dosavadní kariérou Kasal. „V České Bělé potom neměli dost lidí, tak jsem si tam šel na pár let zahrát. A poté přes kamarády, kteří tady tvoří takovou přibyslavskou základnu, ať už je to třeba Kuba Hospodka nebo Míra Vopršal, jsem přišel do Pohledu.“

Se kterým se už může pomalu chystat na zápasy v nejvyšší krajské soutěži. Už probírali v kabině, jak velká změna to bude? „Občas mezi námi proběhne nějaká zmínka, ale je hodně brzo o čemkoliv spekulovat. Nic konkrétního se zatím neřešilo, jenom se to zapilo,“ uzavírá se smíchem povídání Jakub Kasal.