První Světlá nad Sázavou si spravila chuť po nepodařeném zápase v Novém Rychnově, kde utržili první porážku.

Svěřencům se v posledních době příliš nedařilo. Hlavně výsledkově. Začalo to v Kamenici, kde dostali 9:0 a pokračovalo s havlíčkobrodským béčkem (7:2). Pak si přivezli těsnou porážku z Kostelce (0:1). Doma v derby s Leštinou už se konečně dočkali. „No konečně. Ale musím říct, že to bylo po suprovém výkonu. Mám hroznou radost, i za kluky. Vítězství si neskutečně ceníme,“ radoval se mírovský kouč Michal Marek.

První dvacet minut se sice jeho svěřenci na hřišti trochu hledali. „Soupeř byl lepší. Byl důraznější na balonu. Jenže pak jsme převzali otěže my a ve zbytku zápasu jsme dominovali a kontrolovali hru,“ uznal Marek. Hlavně ve druhém poločase předvedla Mírovka podle jeho slov parádní výkon. „Musím říct, že jsme předvedli i pohledné akce, ze kterých padly branky a spoustu jsme jich ještě nedali,“ dodal mírovský trenér.

Toho potěšil přístup svěřenců k důležitému zápasu. „Šli jsme s odhodláním, že chceme doma zlomit neúspěšnou šňůru. A hlavně doma, kde to bude možná letošní poslední zápas. Já tedy doufám, že se ještě k fotbalu vrátíme,“ potvrdil Marek. Toho potěšilo i to, že hráči splnili do puntíku, co měli. „Hrábli si na dno, chtěli jsme udržet vzadu nulu, což se nám povedlo. Navíc dopředu kluci přenesli do zápasu to, co jsme na tréninku před zápasem pilovali.“

Skláři po minulé porážce v Novém Rychnově chtěli uspět na hřišti Štoků. To se jim povedlo a vyhráli 5:2. „Od začátku jsme byli jednoznačně lepším týmem,“ uznal světelský kouč Miloš Malina. Jeho tým šel do vedeni. „Ale pak soupeř srovnal po sporné penaltě,“ kroutil hlavou.

Ve druhém poločase šla opět Světlá do vedení. Štoky opět zvládli srovnat.

Po ojedinělé akci. „Pak už to bylo jako hra kočky s myší. Mohli jsme dát ještě další čtyři góly. Ve zbytku už jsme opravdu kralovali. Soupeře o debaklu zachránila naše střelecká impotence,“ potvrdil Malina, podle kterého celý zápas doprovázely těžké podmínky. Celý zápas propršelo a dost foukalo. „jsme rád, že jsme ukázali, že do špičky patříme,“ dodal.