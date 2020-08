Kouč František Polák přišel v zimě a na jaře neměl moc času vidět svůj tým v ostrých zápasech. „Nevím, co očekávat od prvního zápasu. Samozřejmě budeme chtít vyhrát a posbírat body,“ řekl Polák.

Ten má trochu vrásky z neproměňování šancí. „Co jsem přišel, tak jsme se zlepšili v kombinaci, ale pořád nemáme bombarďáka. Jinak ale kluci pracovali a pracují dobře,“ pochvaloval si Polák, který má jasno, jak uspět proti Chotěboři. „Hraje dlouhodobě slušný fotbal. Musíme být pozorní, vyvarovat se chyb, které by je pouštěly do šancí,“ potvrdil.

Chotěboř během dlouhé pauzy začala s omlazováním kádru. Přesto má do nové sezony ambice hrát o přední příčky. „Asi to ani jinak nejde,“ uznal kouč Miroslav Plíšek, který už se svými svěřenci těší na start nového ročníku. „Po dlouhé době se těšíme na ostřejší tempo. Příprava byla rozpačitá co do výkonu i spolehlivosti, tak doufám, že v mistráku to půjde líp,“ přeje si Plíšek, který má o zápasu vcelku jasno. „Se soupeřem se známe. Čekám, že zápas bude vyrovnaný a rozhodne úspěšnost v zakončení,“ dodal.