V prvním poločase měli domácí tři nadějné situace, které ale neproměnili a naopak hosté z brejku šli do vedení. Po změně stran sice hosté odskočili na 2:0, ale Vodička hned vzápětí snížil. V té době byli domácí lepším týmem, chtěli hrát a snažili se s výsledkem něco udělat, ale mladí hosté dokázali využít otevřené obrany a čtyřmi rychlými brejky šli do vedení 6:2.

„Z našeho pohledu je to teď hodně smolné období. Je to odraz toho našeho materiálového nedostatku. I když nám pomáhá béčko, ale přeci jen kvalita není na naší straně,“ řekl Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče.

Góly: 54. Vodička – 29. a 65. Uličný, 53. Maleta, 60. Durda, 63. R. Bence, 90. Kostelecký. Rozhodčí: Pavlas. ŽK: 1:0. Diváci: 96. Poločas: 0:1. Ledeč n. S.: Beránek – J. Gramer (76. S. Bezděk), Šíma, Karel, Vodička – J. Gramer, Nepovím, Toula (25. Koubský), Turek (62. Chlubna) – Trpišovský, Marek (66. Martinek). Třebíč: Duba – Uličný (80. V. Bence), Brabenec, Suchna, Maleta (85. Staněk) – Durda, Lorenc, R. Bence, Kostelecký – Hrbáček, Valíček. Nejlepší hráči: Trpišovský – Brabenec, Uličný.

NOVÁ VES – CHOTĚBOŘ 1:1

V první půli měli míč po většinu času na svých kopačkách hráči Nové Vsi, gólové šance však počítali hosté. Ti šli v 8. minutě do vedení, hlavou se po rohu nemýlil Dvořák. Po změně stran domácí přidali, Žák nastřelil břevno, ale branku vstřelil až v 66. minutě střídající Ondřej Starý – 1:1. V poslední minutě pak hlavou skóroval domácí Havlík, ale pomezní mu odmával ofsajdové postavení, oba soupeři se tak rozešly smírně.

„Vzhledem k průběhu zápasu musím brát bod pozitivně. My jsme na začátku neproměnili svoje šance a dostávali jsme se jen těžko do hry. Druhou půlku jsme měli slabší pasáž, kdy soupeř vyrovnal. Domácí navíc skóroval v závěru z ofsajdu. Takže pro nás je bod zlatý,“ přiblížil zápas chotěbořský trenér Miroslav Plíšek.

Góly: 66. O. Starý – 8. Dvořák. Rozhodčí: Rygl. ŽK: 3:2. Diváci: 152. Poločas: 0:1. Nová Ves: Fuksa – Josef Šandera, Krejčí, Havlík, Kuchta – J. Nečas, F. Nečas, Žák, T. Nečas – Komínek (60. O. Starý), J. Starý (46. M. Novotný). Chotěboř: Dobrovolný – Keller (74. Plíšek), Jan Hlaváček, Janda, Ďoubal – Jiří Hlaváček (80. Tůma), Dvořák, Somerauer, Chlad – Hanousek (68. Voborník), Moravec (85. Filip). Nejlepší hráči: Josef Šandera, F. Nečas - Hanousek.

PŘIBYSLAV – PELHŘIMOV 2:4

Domácí předvedli na domácí půdě velmi špatný výkon. Zápas odchodili. Hosté šli do vedení po chybě v obraně. Do poločasu navýšili vedení, kdy Poul našel odražený balon a trefil se parádně z dálky. Domácí pak ještě třikrát podržel Zvolánek. Po změně stran se nádherně z úhlu trefil do vinglu Benda a za dalších šest minut už to bylo o čtyři branky. Opět po chybě domácích. Přibyslav dokázala snížit v 72. minutě, kdy centrovaný balon uklidil do sítě Pochop. Na stejného hráče pak byla penalta a tu proměnil Vopršal. Poté se trochu domácí zvedli, ale víc už nezvládli.

„My jsme byli zase na hrušce, neběhali jsme, bylo to odchozený. Bylo to bez agresivity, bez pohybu. Z naší strany to nemělo s krajským přeborem nic společného. Mrzí mě, že už je to třetí zápas na domácím hřišti,“ zhodnotil duel František Polák, přibyslavský lodivod.

Góly: 72. Pochop, 76. Vopršal (PK) – 11. Mazanec, 36. Poul, 49. a 54. Benda. Rozhodčí: Machát. ŽK: 1:2. Diváci: 100. Poločas: 0:2. Přibyslav: Zvolánek – Vykoukal (65. Kárník), Vopršal, Sibera, Ondra – Prchal, Krčál, Pochop, Votava – Bačkovský (46. Škacha), Vostál. Pelhřimov: Sochor – Skořepa, Rejthar, Homolka – Naniaš, Jeřábek (90. Viktora), Poul, Vlk (69. Fikar) – Mazač (85. Chadim), Mazanec (63. Poul), Benda. Nejlepší hráči: Vlk, Benda, Poul.