První přípravný zápas po téměř třech měsících mají za sebou fotbalisté Přibyslavi, kteří ale padli s pražskými Partisány. Ledeč trápí koncovka a prohrála opět 0:1, tentokrát s Havlíčkovým Brodem.

Ledeč padla s Havlíčkovým Brodem. Trápí ji koncovka. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Porážka Přibyslavi přišla po vlastních chybách. Hrající trenér Miloš Krčál by byl rád, aby se jeho spoluhráči a svěřenci z tohoto zápasu do budoucna poučili. „Poločas byl vyrovnaný, šance byly na obou stranách, ale zachytali oba brankáři. Druhý poločas byl soupeř fotbalovější. Zaslouženě vyhrál, my jsme udělali dost chyb. Nebyli jsme v optimální sestavě, ale po dlouhé době jsme si zahráli. Doufejme, že jsme si vzali z tohoto zápasu do budoucna ponaučení,“ řekl přibyslavský hrající trenér Miloš Krčál.