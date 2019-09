LEDEČ N. S. – ŽIROVNICE 5:1

V prvním poločase byla hra opticky celkem vyrovnaná. Hosté ale prakticky neohrozili bránu domácích. Do vedení šli domácí po Vodičkově střele, poté ještě domácí nedali tři vyložené šance. Na 2:0 zvýšil Vaš, který si srazil míč do vlastní sítě po rohovém kopu. Po změně stran přišly tři rychlé branky Ledče a bylo po zápase. Hosté pouze korigovali výsledek dvě minuty před koncem zápasu.

"Chtěl bych pochválit celý za odbojovaný zápas. Soupeř má v týmu výborné fotbalisty, ale hrál jen po vápna a dozadu se jim moc nedařilo. Mohli jsme dát i víc branek. Sympatické bylo, i když prohrávali 5:0, tak se snažili hrát fotbal," zhodnotil duel ledečský trenér Martin Nepovím.

Góly: 21. a 53. Vodička, 34. Vaš (vlastní), 50. Martinek, 51. J. Gramer – 88. Vodáček. Rozhodčí: Niederle. ŽK: 1:1. Diváci: 154. Poločas: 2:0. Ledeč n. S.: T. Bezděk – J. Gramer (67. Havel), Šíma, Karel, Vodička – Žemlička, Nepovím (82. Pešek), F. Gramer, Martinek (69. Petřík) – Smejkal, Trpišovský. Žirovnice: Švec – Dýnek (81. Rušil), Knotek, Kučera, Staněk (54. Smejkal) – Tolkner, Svoboda (56. M. Hřebecký), Vodáček, Kořínek (54. T. Hřebecký) – Vaš, Hadrava. Nejlepší hráči: Vodička, Karel – Vodáček.

SAPELI POLNÁ – CHOTĚBOŘ 0:1

V první půlce byli na míči více Chotěbořští, a Pokorný v domácí brance se měl co otáčet, aby udržel stav bezbrankový. Poradil si s nepříjemnými střelami, a párkrát měl štěstí, že soupeř mířil mimo. Ovšem to už nebyl případ Jiřího Hlaváčka, který poslal míč do šibenice, Pokorný si na něj jen lehce sáhl – 0:1. Polná zahrozila jen jednou, ale Vackova tečovaná střela proletěla kolem tyče.

Po změně stran domácí zabrali a mohli i vyrovnat, jenže Dvoráčkův přímák zlikvidoval Dobrovolný, a Padrnos své šance také nevyužil. Nepochodil ani Skotar, který pálil do boční sítě, a tak hosté odvezli všechny body.

"Za první poločas jsme si zasloužili výhru, i když to nebylo přesvědčivé. Dobře jsme kombinovali, ale nedařilo se nám dát branku. Po změně stran soupeř hru srovnal, bylo tam spoustu soubojů," řekl k utkání chotěbořský kouč Miroslav Plíšek.

Gól: 34. Jiří Hlaváček. Rozhodčí: Fotr. ŽK: 3:3. Diváci: 127. Poločas 0:1. Sapeli Polná: Pokorný – Dvořáček, Tržil, Rychtecký, Barák – Vomela (Stejskal), Vacek, Doucha (T. Matějíček), P. Matějíček (M. Matějíček) – Mezera (Skotar), Padrnos. Chotěboř: Dobrovolný - Keller, Neuvirt, Jan Hlaváček, Cestr - Jiří Hlaváček (83. Janda), Martin Somerauer, Hanousek (67. Voborník), Marek Somerauer, Bělovský (58. Chlad) - Nedvěd. Nejlepší hráči: Pokorný – Jan Hlaváček, Hanousek.

SPEŘICE – PŘIBYSLAV 4:2

Domácí hráli v prvním poločase skvěle, soupeře předčili pohybem a kombinací. Dva góly dal po samostatných akcích P. Svoboda, následně se hlavou a z trestného kopu prosadil Jančík. S hosty to vypadalo zle, ale hry je dostal vlastní gól Fukana. Po přestávce už Speřicím nedařilo, takže se hosté dostali k další korekci výsledku. Na konečných 4:2 upravil po další chybě domácí obrany Bačkovský.

Góly: 7. a 30. P. Svoboda, 36. a 39. Jančík – 43. vlastní, 64. Bačkovský. Rozhodčí: Petrlík. ŽK: 6:3. Diváci: 150. Poločas: 4:1. Speřice: Žáček – P. Moravec, Fukan, Štěpánek, D. Moravec – Jančík, Vlček, Martin Pohan ml. (85. Maděra), Jiří Holenda ml. (87. Jůzl) – P. Svoboda, Soukup (67. Eremiáš). Přibyslav: Pazderka – Votava, Prchal, Vopršal (64. Vykoukal), Ondra – Bačkovský, Pochop, Sibera, Novotný – Krčál, Vostál. Nejlepší hráči: Vlček, D. Moravec – Pazderka.