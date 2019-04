Fotbalisté Ledče nad Sázavou jsou letos zatím stoprocentní, Přibyslav si doposud připsala devět bodů z dvanácti. „Podcenit je určitě nemůžeme. Ty jejich výsledky hovoří za vše. Zvedli se. Začali dělat body a ty tři výhry, to není jen tak,“ upozorňuje asistent trenéra Ledče Vít Horký.

Ten si vzpomíná i na to, jak Přibyslav podzimní derby na svém hřišti vyhrála 3:2. „Byli důslednější, ostřejší v soubojích. Nechci říci, že jsme to podcenili, ale prostě víc chtěli,“ říká Horký. „Máme jim co vracet, určitě to budeme mít na mysli a budeme chtít vyhrát, jako v každém utkání, hlavně doma. Ale musíme si dát pozor na jejich brejky, určitě budou hrát odzadu a čekat na nějakou šanci,“ má jasno asistent trenéra. „Mají tam i šikovné fotbalisty, Škachu, Vopršala, Krčála. Dobře vypadá i hřiště, mohl by to být dobrý fotbal,“ přál by si Horký.

Ledečští se ale budou muset obejít bez distancovaného tvůrce hry Nepovíma. „V týmu je síla, jsou tu hráči, kteří ho dokážou nahradit,“ tvrdí asistent trenéra domácích fotbalistů.

Přibyslav prý pojede na hřiště vedoucího celku s respektem, ale naději si dávají. „Je to fotbal, hrát se dá s každým, ale oni jsou favorit, hrají doma, a že jsme je na podzim porazili neznamená, že na ně umíme. Nemáme tam ale co ztratit, rozhodně tam nepojedeme s poraženeckou náladou, takže budeme chtít navázat na ty solidní výkony, kromě té Žirovnice, kde se nám to nepovedlo,“ má jasno kouč Přibyslavi František Polák.

Trenér hostů upozornil, na co by si jeho tým měl dát v neděli pozor. „Oni mají rychlý přechod do útoku, hrají to přes Trpišovského. Vlastně moc slabin nemají. A i když jim bude chybět Nepovím, režisér hry, tak je to moc neoslabí,“ myslí si Polák, který už má vymyšlenou taktiku. „Víceméně se zaměříme na standardní situace. Samozřejmě je musíme všechny ubránit, a nejlépe nějaký gól z nich dát. Budeme hrát zodpovědně zezadu, a čekat na nějaký brejk, jinak se tam hrát nedá,“ má jasno kouč Přibyslavi.

Ten má prý se složením sestavy problémy. „Ale to jsou příjemné starosti, protože kádr bych měl mít kompletní, a protože jsem dal minule šanci jiným klukům, a ti nezahráli vůbec špatně, tak o sestavě jasno ještě úplně nemám. Malinko se mi to honí hlavou,“ dodává František Polák.