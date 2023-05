Bitva o krále Havlíčkobrodska nakonec velké drama nepřinesla. Chotěbořští fotbalisté potvrdili, že se aktuálně pyšní skvělou formou, a s přehledem zvládli i okresní derby v Ledči nad Sázavou. Svěřenci trenéra Martina Jakeše vyhráli v utkání krajského přeboru 4:1.

Fotbalisté Chotěboře zvládli i derby s Ledčem. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Letmý pohled do tabulky signalizoval vyrovnaný zápas, ale ledečští kováci mají jednoho jarního kostlivce. Předchozí dva duely totiž na vlastním hřišti prohráli. Což o to, porážka 0:1 s Pelhřimovem nepřekvapila, ale výbuch s Rapoticemi 0:4 se nečekal.

První šanci si vytvořil domácí tým, ale zkraje druhé desetiminutovky hned dva hráči nedoklouzali před odkrytou brankou na centr po zisku balonu ve středu pole. „Úvod byl z naší strany dobrý, ale potom musel střídat Jonáš Stehno, což je náš hráč s aktuálně asi nejlepší formou,“ litoval trenér Ledče Pavel Storož.

Pak už byla nebezpečnější Chotěboř. Vypracovala si tři šance, tutovku zazdil před prázdnou kasou Bouma. Odpustek si ale koupil v 53. minutě – 0:1. Ledeč vyrovnala v 65. minutě z penalty Chlubnou a měla pak deset minut navrch.

Její aktivitu ale utnul středopolař Dvořák a závěr byl již v režii Chotěboře, v poslední pětiminutovce navýšili skóre Klement a kapitán Martin Somerauer. „Šli jsme si za vítězstvím a v závěru jsme ho zaslouženě potvrdili,“ měl důvod ke spokojenosti trenér vítězů Martin Jakeš.

Jeho protějšek litoval chyb. „Druhý a třetí gól, to byla ohavnost, co jsme udělali za chyby. Respektujeme ale formu Chotěboře, je na vlně. My jsme je sekli na podzim u nich doma, teď nám to vrátili. Bohužel šest hráčů laboruje se zdravotními problémy, snad se to zlepší,“ doufá Storož.

Chotěboř se tak pyšní skvělou jarní bilancí, v dosavadních šesti utkáních neztratila ještě ani bod. „Vítězná série nás těší, daří se nám soupeře přehrávat,“ usmívá se Jakeš, který však dobře ví, že největší prubířské zápasy teprve přijdou.

Chotěboř má totiž druhou polovinu podstatně těžší, aktuálně třetí tým tabulky změří síly z šesti případů hned čtyřikrát s mužstvy z první pětky. Úplné defilé pak obstará duel na trávníku lídra soutěže Pelhřimova. Pro nezaujatého diváka to je možná škoda, Maraton totiž v té době bude asi už jasným vítězem přeboru.